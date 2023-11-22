Бойцы Нацгвардии задержали гражданина, находившегося в розыске

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Случай произошел 21 ноября 2023 около 19.15 часов. Войсковой наряд в составе начальника патруля сержанта Алишера Сагымбекова и патрульного ефрейтора Дамира Марат на маршруте патрулирования по улице Ауэзова возле дома №23 заметил мужчину, схожего по полученной ранее ориентировке. Когда гвардейцы остановили гражданина для проверки документов, он попытался скрыться. Далее кинолог ефрейтор Дамир Марат окрикнул: «Стой! Буду применять служебную собаку!». После того как гражданин проигнорировал требование, была применена служебная собака по кличке «Рой», которая задержала беглеца.

–Когда мы остановили гражданина для проверки документов, он попытался убежать. Поэтому нам пришлось применить служебную собаку для его задержания, - рассказал начальник войскового наряда сержант Алишер Сагымбеков.

Задержанный был доставлен в управление полиции Алмалинского района для дальнейшего разбирательства.