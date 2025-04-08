Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей

Военное дело
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В первые три месяца года при содействии военнослужащих Национальной гвардии МВД РК из незаконного оборота было изъято 82 единицы холодного и огнестрельного оружия, а также боеприпасы. Кроме того, было конфисковано 322 грамма наркотических веществ, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Благодаря военнослужащим были найдены и переданы родным 15 потерявшихся детей. Также стоит отметить, что с участием гвардейцев было зафиксировано 11 случаев тушения пожаров и спасения людей. Военнослужащие нашли и вернули владельцам 45 утерянных вещей и 91 смартфон. Во время несения службы бойцы своевременно оказывали помощь людям с сердечными приступами, приступами астмы, пострадавшим в ДТП, а также гражданам, пытавшимся покончить с собой или оказавшимся в воде. Всего за три месяца военнослужащие Национальной гвардии оказали первую медицинскую помощь 21 человеку.

Кроме того, в органы внутренних дел были доставлены 4 938 граждан, нарушивших общественный порядок. Из них 194 человека задержаны по признакам совершения преступлений.

За активную и добросовестную службу отличившиеся бойцы были поощрены. Заместитель Министра внутренних дел – Главнокомандующий Национальной гвардией Ансаган Балтабеков по итогам первого квартала года наградил ряд военнослужащих.

– Военнослужащие Национальной гвардии ежедневно несут службу ради спокойствия граждан, являясь опорой общественной стабильности и мирной жизни. Наши бойцы вносят весомый вклад в безопасность страны своей преданностью и честным трудом. Яркие поступки и успехи наших военнослужащих – наглядное тому подтверждение! – отметил генерал-майор А. Балтабеков.

Ранее в Астане бойцы воинской части 5573 эвакуировали более 60 человек из общежития, в котором вспыхнул пожар, и предотвратили трагедию.

– Во время службы я заметил дым, идущий из одного из расположенных поблизости общежитий, и незамедлительно прибыл на место. Зайдя в горящее здание, в первую очередь я вывел на улицу пожилых людей и детей. В общей сложности удалось эвакуировать около 30 человек в безопасную зону. Затем на помощь прибыли мои сослуживцы. К счастью, обошлось без пострадавших. А сегодня за бдительную службу и помощь гражданам нас лично наградил Главнокомандующий Национальной гвардией. Это большая радость не только для меня, но и для моих родных и близких, – поделился рядовой Жомарт Жумабек.

В марте в городе Уральск гвардейцы спасли подростка от группы хулиганов. Подобный случай произошёл и в январе в столице. Таких примеров можно привести немало. Национальная гвардия регулярно демонстрирует высокий профессионализм при поиске пропавших детей, задержании правонарушителей и преступников, перекрытии каналов наркоторговли и спасении человеческих жизней.

В целом, за добросовестное выполнение воинского долга, мужество и решительность при обеспечении общественного порядка и безопасности были награждены 57 военнослужащих правопорядка по всей республике. Из них 52 бойца получили благодарственные письма от Главнокомандующего Национальной гвардии, а пятерым были вручены нагрудные знаки «Қоғамдықтәртіптісақтағаныүшін».

Отметим, что личный состав войск правопорядка совместно с полицейскими обеспечивает охрану общественного порядка в 21 городе страны. Ежедневно к выполнению этой задачи привлекается более 8 000 гвардейцев.

#Нацгвардия

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