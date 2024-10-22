Бойцы Национальной гвардии МВД РК оказали помощь пострадавшей в ДТП девушке

В Талдыкоргане гвардейцы воинской части 5514 стали очевидцами дорожно-транспортного происшествия и первыми пришли на помощь пострадавшей

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Случай произошёл 21 октября в вечернее время по улице Орманова. Водитель машины Chevrolet Aveo совершил наезд на пешехода.

В это время войсковой наряд в составе начальника войскового наряда ефрейтора Мадияра Маканова и патрульных рядовых Нұржігіта Әділханұлы, Айдына Еркінұлы и Тасқына Елеусізова стали свидетелями этого происшествия.

Не теряя времени гвардейцы отправились на помощь. В свою очередь, начальник войскового наряда сразу вызвал карету скорой помощи и сотрудников полиции.

- Мы незамедлительно стали оказывать первую медицинскую помощь пострадавшей гражданке. До приезда скорой помощи женщина пришла в себя, - отмечает начальник войскового наряда ефрейтор Мадияр Маканов.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям гвардейцев удалось избежать тяжелых последствий и гражданка была передана медицинским работникам бригады скорой помощи.