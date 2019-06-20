Бозумбаев заявил о снижении цен на бензин

О снижении цен на бензин рассказал министр энергетики РК Канат Бозумбаев, передает Inform.kz.
Как отметил Канат Бозумбаев, обеспеченность спроса на бензин, дизтопливо и авиакеросин на внутреннем рынке за счет собственного производства составляет 100%.
"По итогам пяти месяцев текущего года в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом рост производства составил: по бензину на 13,8%, дизтопливу на 13,2%, авиакеросину на 298,6 %. В результате завершения модернизации с начала года на рынке наблюдается профицит по отечественным бензину АИ-92 и АИ-95. Производство бензина на 20-30% превышает внутреннее потребление. В связи с чем, сегодня по республике наблюдается снижение розничных цен на бензин АИ-92 в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 6,9% до 147,6 тенге за литр", – сообщил министр в ходе отчетной встречи с населением.
По данным главы Минэнерго, стоимость АИ-95/96 также снизилась - на 3,8%, до 168,6 тенге за литр; стоимость АИ-98 - на 3,4% за год, до 185,9 тенге за литр. С начала текущего года цена на летнее дизельное топливо снизилась на 1% до 191,8 тенге за литр.
"Профицит автобензинов на внутреннем рынке с начала года приводил к затовариванию нефтеперерабатывающих заводов. Это вело к вынужденному снижению переработки нефти и, соответственно, к риску снижения производства других видов нефтепродуктов - дизельного топлива, авиакеросина. Поэтому Министерством были приняты необходимые нормы для защиты внутреннего рынка от неконтролируемого импорта", – пояснил Бозумбаев.
Он напомнил, что Министерством национальной экономики снижена экспортная таможенная пошлина на светлые нефтепродукты. На сегодня экспорт бензина за пределы таможенной территории ЕвразЭС открыт c июня месяца.
По данным Минэнерго, объемы экспорта ожидаются в пределах 60-70 тысяч тонн по АИ-92, 10-15 тысяч тонн по АИ-95.