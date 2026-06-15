Братья-близнецы из Кокшетау вместе проходят службу в Нацгвардии

Фото: пресс-служба Нацгвардии

В воинскую часть 6505 регионального командования «Орталық» Национальной гвардии МВД РК прибыли молодые солдаты весеннего призыва. Среди новобранцев – братья-близнецы Константин и Фёдор Судя, которые решили вместе исполнить свой гражданский долг и пройти срочную воинскую службу, сообщает Kazpravda.kz

Братья родились 2 июня 2007 года и с самого детства были неразлучны. Они вместе учились в средней школе №2 города Акколь, а затем поступили в кокшетауский колледж, где освоили специальность «Механизация сельского хозяйства».

В семье Судя воспитываются трое сыновей. Однако на военную службу были призваны только Константин и Фёдор – их старший брат по состоянию здоровья остался дома. Несмотря на это, близнецы единогласно приняли решение отправиться на службу и внести свой вклад в обеспечение безопасности страны.

Сегодня молодые военнослужащие проходят курс начальной военной подготовки и адаптируются к армейской жизни. Новобранцы осваивают основы воинской дисциплины, изучают общевоинские уставы, совершенствуют физическую подготовку и получают навыки обращения с оружием. Под руководством опытных офицеров и сержантов они приобретают знания и умения, необходимые для дальнейшего прохождения службы.

По словам Константина и Фёдора, военная служба является важным этапом в жизни каждого молодого человека, позволяющим воспитать ответственность, дисциплину и силу характера. После завершения службы братья планируют воспользоваться возможностями образовательной программы «Сарбаз 2.0», которая предоставляет отличившимся военнослужащим возможность получить гранты на обучение.

Впереди у молодых солдат принятие Военной присяги, освоение воинской специальности и участие в выполнении служебно-боевых задач по обеспечению общественной безопасности и правопорядка.

История братьев Судя является ярким примером семейного единства, взаимной поддержки и осознанного отношения к выполнению гражданского долга перед Родиной.