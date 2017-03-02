фото предоставлено театром

Играть в таком возрасте двухчасовой спектакль, в котором задействовано всего два актера, и держать при этом в напряжении зрительный зал – поистине уникальный случай! Это действительно сродни подвигу, который Юрий Борисович Померанцев совершает два раза в месяц, когда в репертуаре стоит спектакль «Визиты к мистеру Грину». И хотя пьеса идет уже почти два года, билеты «на Померанцева» каждый раз раскупаются полностью.

Вот и в этот день его рождения в зале был аншлаг, что вполне понятно – Юрий Борисович давно любим публикой. И хотя с того, знакового для него, фильма «Наш милый доктор», снятого 60 лет назад на «Казахфильме» и сделавшего молодого тогда актера известным на всю страну, до сегодняшнего мистера Грина – дистанция огромного размера, но и тогда, и сейчас зрители ходили и ходят «на Померанцева», потому что знают – каждый раз это встреча с истинным искусством. Он из тех редких мастеров, для которых нет проходных ролей, – всегда это игра «по гамбургскому счету», искренне, талантливо, на пределе душевных сил.

Юрий Борисович более 70 лет на сцене, им сыграно свыше 300 ролей! В его послужном списке и запоминающиеся характеры в фильмах, вошедших в золотой фонд советского кинематографа, яркие режиссерские работы. Он удостоен множества наград, в том числе ордена Трудового Красного Знамени и высшего ордена Казахстана «Отан», занесен в Золотую книгу казахстанской культуры.

У меня Юрий Борисович всегда ассоциируется с образом рыцаря без страха и упрека, Дон Кихотом от театра, которого, кстати сказать, он с блеском сыграл на алматинской сцене. Как и человека из Ламанчи, жизнь подвергала его испытаниям на человечность, порядочность, талантливость… Вообще, Померанцев – плоть от плоти дитя ХХ века: его задели, но не испугали сталинские репрессии, в которых погиб отец, опалила, но не сломила война. Он был рожден актером и с завидным упорством, «наперекор стихиям» шел к своему призванию. Не имея театрального образования, стал знаковой фигурой в театральном мире Казахстана. О таких, как он, говорят «поцелованный Богом».

Он интеллигент высшей пробы, для которого не устарело понятие «святое искусство», «последний из Могикан», как называют его друзья по сцене и по жизни.

– Меня поражает, что в свои годы он не утратил очень важного для актера качества – признаков молодости, – сказал о Юрии Борисовиче художественный руководитель Государственного академического русского театра драмы им. М. Ю. Лермонтова Рубен Андриасян. – Если заглянуть ему в глаза перед выходом на сцену – в них бездна страха и неуверен­ности. Его буквально трясет. И так перед каждой премьерой, перед каждым спектаклем. Пришедшие вчера в театр мальчишки перешагивают эту заветную черту куда спокойнее.

Действительно, как признает­ся сам Юрий Борисович, всякий раз, выходя на сцену или получая новую роль, у него возникает ощущение, будто он все начинает с белого листа. Правда, в последние годы жизнь особо не радовала его ролями. С одной стороны, это понятно – возраст есть возраст, а с другой, обидно, что для актера такого масштаба не находилось соответствующих ролей. А для талантливого человека «ненужность», невостребованность смерти подобна.

– И вот года три назад, когда в жизни Юрия Борисовича был тяжелый период, когда он просто потерялся, я подумал – ему бы сейчас материал для работы. Игра на сцене – это его спасение, – рассказывает режиссер-постановщик спектакля «Визиты к мисте­ру Грину» Сергей Попов. – Но тогда у меня не было соответствующей пьесы, я долго ее искал и в конце концов нашел с помощью актера нашего театра Виталия Алексеевича Гришко, большого любителя и знатока американской драматургии. Когда я прочел «Визиты к мисте­ру Грину», сразу понял: это как раз то, что нужно. Поехал к Померанцеву, дал ему прочитать пьесу, и уже на следующий день он мне звонит: «Я буду это играть»! А надо сказать, что пьеса эта на двух актеров, что само по себе сложно – большой текст, постоян­ное нахождение на сцене и постоянное эмоциональное напряжение… Я попросил у Юрия Борисовича месяц, чтобы продумать и проанализировать будущую постановку. А потом у нас началась активная работа, причем изначально, как вы понимаете, спектакль ставился специально на Померанцева.

Надо сказать, что роль мистера Грина подходила Юрию Борисовичу и по возрасту, и по жизни: Грин – пожилой человек 86 лет после смерти любимой жены живет затворником. Но однажды его уединение нарушает незваный гость – парень, едва не сбивший старика на своей машине, приговорен судом к общественным работам. И раз в неделю в течение шести месяцев Росс Гардинер (его талантливо играет молодой актер Антон Митнёв) обязан навещать «жертву ДТП» и помогать ему по хозяйству.

На первый взгляд сюжет, казалось бы, простой, но по ходу пьесы открываются скрытые, в чем-то даже трагические стороны жизни каждого из героев, которых разобщают религиозные верования, моральные догмы, этические табу... И лишь в конце спектакля, сделав шаг навстречу друг другу, через покаяние и прощение они обретают гармонию с миром и собой.

– Сложно было работать с Юрием Борисовичем? – спрашиваю я Сергея Попова.

– Не то слово! Вы знаете, я даже похудел за время работы, у меня стало болеть сердце. Ведь Померанцева при всей его интеллигентности и видимой мягкости нельзя назвать добреньким – нет, это очень жесткий, мощно работающий актер, причем работающий на износ, на огромном конфликте. Этот конфликт он порой специально провоцировал, и я только сейчас понимаю, для чего он это делал. Надо сказать, что когда-то я учился в студии Юрия Борисовича как актер, и мне казалось, что лучшего педагога не найти, я перенял у него многие его приемы актерской игры. А вот как режиссер столкнулся с ним впервые, и для меня это оказалось непростым испытанием.

– Но Юрию Борисовичу так много лет, неужели вы не делали скидку на возраст?

– Нет, это я могу вам честно сказать. И он сам себе никаких поблажек не делает. Бывало, что выходил на сцену больным. Помню, однажды перед спектаклем он мне сказал: «У меня страшная головная боль». Я предложил ему отменить представление, но он категорически от этого отказался. А когда спектакль отыграли, сказал: «Знаешь, у меня все прошло. Вылечился». Хотя после каждого выступления дня два отходит, и я его не трогаю, понимая, что после столь сильного душевного напряжения он не может сразу выйти из образа, продолжая мысленно доигрывать роль. Мне кажется, это высший пик мастерства. В то же время по ходу репетиций у нас порой так коса на камень находила, что иск­ры летели: каждый доказывал правоту своих решений тех или иных драматургических коллизий. Юрий Борисович буквально фонтанировал идеями и страстно мне их доказывал. Бывало, мы с ним неделями не разговаривали, но потом опять мирились и продолжали работать.

– В результате в таком твор­ческом тандеме получился прекрасный спектакль.

– Понимаете, Юрий Борисович не только талантливейший актер, но и мудрый человек: в какой-то момент он стал меня слышать, хотя то, что ему хотелось сыграть, он сыграл. Причем как всегда ярко и запоминающе. Помните эпизод, когда он находит в непрочитанных письмах фотографию дочери или как он молится? Он это делает гениально.

– Действительно, Померанцев удивительно органичный актер.

– Это его природа, но он еще и глубокий психологический актер. Причем актер очень яркий по манере исполнения. Поначалу я даже предложил ему отказаться от этой яркости и уйти в психологизм роли. Но он сумел очень талантливо соединить одно с другим.

– Некоторые актеры берут техникой сценической игры, а Юрий Борисович буквально рвет душу на сцене.

– Вот именно! Как тонко он сыграл этого старого одинокого еврея! И как помогал своему молодому партнеру Антону Митневу проникать в суть образа.

– Это своего рода мастер-класс во время спектакля.

– Точно!

…Сейчас Сергей Попов и Юрий Борисович работают над новым спектаклем, но это пока закрытая тема (чтобы не сглазить). Удивительно, но для мэтра казахстанской сцены это очередная ступенька постижения актерского мастерства, ступенька к совершенству. И хотя в таком возрасте, по словам Рубена Андриасяна, трудно преодолевать ступеньки роста (не секрет, что некоторые на них задерживаются), Юрий Померанцев поднимается все выше и выше. Идет, потому что полностью настроен на преодоление. Не случайно спектакли, в которых занят Юрий Борисович, задерживаются в репертуаре дольше других. И не случайно каждый раз зрители стоя устраи­вают ему овации. Как сказала мне одна из многочисленных почитательниц таланта Юрия Борисовича – Сауле, «мы уже третий раз смотрим спектакль и не можем насладиться игрой этого удивительного актера».

Браво, Юрий Померанцев!