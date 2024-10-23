Бренд казахстанской пшеницы будут продвигать рынках Бразилии и Малайзии

Сельское хозяйство
126
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова об экспортном потенциале Казахстана по зерновым доложил вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он сообщил, что экспортный потенциал Казахстана по зерновым оценивается в 12 млн тонн, из которых 7-7,5 млн тонн приходится на пшеницу, на ячмень - 1,4 млн тонн, на кукурузу – 300 тыс. тонн. По масличным культурам потенциал оценивается в более 1 млн тонн.

«Казахстан продолжит поставки на рынки стран Центральной Азии и Афганистана, это порядка 4,2 млн тонн. В целом по зерновым экспорт в Китай составил 1,43 млн тонн в 2023 году, показав рост в 5,5 раза год к году», — сказал Кайрат Торебаев.

Вице-министр также отметил, что экспорт пшеницы в Китай существенно увеличился, достигнув 538,8 тыс. тонн в 2023 году, что почти в 15 раз превышает показатель предыдущего года.

«Это демонстрирует возможность наращивания поставок в Китай и азиатские страны до 1,6 млн тонн пшеницы. Важно проработать вопрос задержки на границе из-за требований китайских органов, а также сложные условия, такие как лицензии и квоты на импорт казахстанского зерна в Китае», — добавил Кайрат Торебаев.

Вице-министр также отметил, что в условиях повышения глобального спроса и уменьшения урожаев в ряде стран, интересен рынок стран Европейского Союза, таких как Италия, Латвия, Испания. В Турцию и страны Ближнего Востока потенциал экспорта составляет почти 1 млн тонн пшеницы.

«Важно восстановление поставок на рынок Ирана, по ячменю мы сейчас видим динамику, будут проработаны вопросы торгового финансирования и логистики. Будет активизирована работа по продвижению бренда казахстанской пшеницы на новых рынках, таких как: Пакистан, Индонезия, Бразилия, Малайзия, где прогнозируется рост импорта», — резюмировал Кайрат Торебаев.
#Китай #экспорт #зерно

Популярное

Все
Число аварий снизит «цифра»
Аэрохаб Караганды: когда бизнес на высоте, цены – низкие
Контрафакт на миллионы
Столичный статус не гарантирует комфорт
Нужны новые подходы
Приказано выжить!
Труба достигла намеченной отметки
Получать наибольший урожай с наименьшими потерями воды
Реконструкция близится к завершению
В Петропавловске прошел областной конкурс «Өнеріміз саған, Қазақстан!»
В канун Дня Республики награждены ученые, учителя, медики, спасатели, производственники
Брейкинг снова на вершине!
Ценить и сберечь
Особенности выборов депутатов маслихатов проанализировали эксперты КИСИ
«Барыс» одержал первую победу при новом тренере
Образ, сотканный из мифов и легенд
Из села – в чемпионы
Новое футбольное поле открылось в Жезказгане
Триумф «Жетысу»
Университет спорта введут в строй в следующем году
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Засоряют Большой Алматинский канал
Пассажиров поезда в РК обокрали во время сна
Президент: Стремление к миру путем переговоров - это стратегическое благоразумие
Вместе почти 60 лет: супруги Джангазиевы раскрыли секреты семейного счастья
Команда Казахстана по керлингу впервые в истории пробилась в плей-офф ЧМ
Расследования в сфере защиты конкуренции выявили ряд нарушений в Жамбылской области
Чемпионат мира по боксу: определен состав молодежной команды Казахстана
Задержан еще один подозреваемый по делу об убийстве Шерзата Болата
«Наш священный долг – сохранить память о героях войны для подрастающего поколения» – преподаватель
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
29 лет исполняется органам гражданской защиты Казахстана
Как безопасно перевозить детей транспортом, рассказали в Минпросвещения
Сахарный завод временно прекратил прием сырья в области Жетысу
День Республики – символ гордости и независимости
Уникальным ландшафтом Алматинской области восхитились зарубежные воздухоплаватели
Нарушения в сфере безопасности обнаружили в организациях образования ЗКО
Эксперты ООН предложили рекомендации по регулированию ИИ
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
В Атырау появится дендрологический парк
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Русская девушка с казахским менталитетом
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз

Читайте также

Премьер поручил начать раннее финансирование весенне-полевы…
В Казахстане завершается уборочная кампания: намолочено 26,…
Крупной зарубежной компании предложили пересмотреть ценовую…
Казахстанский экспорт во Францию увеличился почти в 6 раз з…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]