Экспорт казахстанского зерна превысил 13 млн тонн

Сельское хозяйство
Дана Аменова
специальный корреспондент

Основными драйверами роста выступили традиционные страны-импортеры в Центрально-Азиатском регионе и Афганистан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Экспорт казахстанского зерна и муки в зерновом эквиваленте составил 13,1 млн тонн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

По данным АО «НК «Қазақстан темір жолы», за период с сентября 2025 года по июнь 2026 года экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте достиг 13,1 млн тонн. Это на 13% превышает показатели аналогичного периода прошлого сезона, когда за рубеж было отправлено 11,6 млн тонн.

«Основными драйверами роста выступили традиционные страны-импортеры в Центрально-Азиатском регионе и Афганистан. Так, экспорт в Узбекистан на 38% – с 3,9 млн тонн до 5,5 млн тонн, в Кыргызстан – в 1,4 раза – с 357 тыс. тонн до 504 тыс. тонн, в Афганистан – на 59% – с 1,4 млн тонн до 2,2 млн тонн, в Туркменистан – на 37% – с 150 тыс. тонн до 205 тыс. тонн», –  уточнили в ведомстве.

#Минсельхоз #экспорт #зерно #мука

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