Экспорт казахстанского зерна превысил 13 млн тонн

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Экспорт казахстанского зерна и муки в зерновом эквиваленте составил 13,1 млн тонн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

По данным АО «НК «Қазақстан темір жолы», за период с сентября 2025 года по июнь 2026 года экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте достиг 13,1 млн тонн. Это на 13% превышает показатели аналогичного периода прошлого сезона, когда за рубеж было отправлено 11,6 млн тонн.