Большая выгода от мелкой фасовки

Пятнадцать лет успешно дейст­вуя на рынке Казахстана, перерабатывающее предприятие достиг­ло отметки годового выпуска­ в 27 млн кг натуральной молочной продукции. Внушительна и ее товарная линейка: ультрапастеризованное, пастеризованное молоко, кефир, ряженка, сметана, несколько видов йогурта, творог, колбасный сыр…

Как отметили на предприятии, отдельного внимания заслуживает один из флагманских продуктов завода – сливочное масло «Садовое». Подтверж­дением его высокого качества служат многочисленные позитивные отзывы покупателей. К слову, продукт был отмечен на государственном уровне престижной премией «Алтын сапа», которая присуж­дается лучшим отечественным производителям за достижение значимых результатов в области качества продукции и эффективности производства.

Завод не стоит на месте, продолжая увеличивать как производственные мощности, так и технологические возможности. В этой связи недавно на предприятии встречали делегацию шведской компании Ecolean – одного из мировых лидеров в сфере разработки упаковок для жидких пищевых продуктов. На встрече с гостями из Швеции были обсуж­дены планы по дальнейшему сотрудничеству и развитию в части выпуска продукции в упаковке малого объема.

В Milk Project намерены приступить к выпуску продукции, в том числе в упаковках малого объема, пользующихся все большей популярностью у покупателей. Рост спроса связан с изменением потребительских привычек: быстрый ритм жизни, удобство разового потребле­ния, стремление минимизировать пищевые отходы делают форматы в 200–250 миллилитров все более востре­бованными. Такой объем особенно удобен для «перекусов», использования в дороге и детского питания.

Для коллектива молочного завода, расширяющего производственные мощности, визит шведских специалистов стал важным событием. Оно и понятно: экспертная поддержка опытных международных парт­неров, безусловно, ценна и дает возможность повысить эффективность работы.

Директор завода Валерий ­Маначинский подчеркнул важность партнерства с ведущими мировыми производителями оборудования и упаковочных решений для дальнейшего укреп­ления позиций отечественной молочной продукции на рынке.

В свою очередь представители компании Ecolean высоко оценили темпы развития молочного завода «Садовое», отметив стремление предприятия соответствовать международным стандартам качества и эффективности. Они подтвердили готовность к осуществлению новых совместных проектов по расширению возможностей производства и выпуска­ продукции, отвечающей запросам покупателей. Так что уже в этом году на заводе будет введена линия производства мелкой фасовки на 125, 200, 250 миллилитров.

Гостей провели по заводу, рассказали о программах его модернизации, озна­комили с действующими линия­ми, перспективными­ проектами по увеличению объемов, расширению ассортимента и внедрению современных технологий. К слову, процесс обработки молока ведется на оборудовании передовых европейских производителей. В 2012 году здесь была введена дополнительная линия по выпуску асептического молока мощностью 16,5 млн литров в год.

За пятнадцать лет работы на молочном заводе «Садовое» соз­дана собственная система производства, объединяющая все этапы и позволяющая контролировать качество продукции.

У компании Milk Project есть своя сырьевая база (две молочно-товарные фермы на две тысячи голов КРС), поэтому здесь перерабатывают 50% собственного сырья. Кроме того, завод работает с десятью партнерскими хозяйствами.

Причем это взаимодействие давно вышло за рамки только закупа молока. Специалисты компании в рамках договоренностей участвуют в проектировании и строительстве в данных хозяйст­вах ферм, внедрении совре­менных технологий содержания животных, организации производственных процессов и системы контроля сырья.

Такой подход обеспечивает высокое качество сдаваемого молока, его соответствие стандартам. В результате фермерские хозяйства имеют стабильный и гарантированный рынок сбыта, а завод – необходимые объемы сырья для переработки.

Сегодня предприятие и фермерские хозяйства действуют как единый механизм. Выстроенная общими усилиями эффективная производственная цепочка полного цикла – от сырья до готовой продукции – позволяет оперативно отвечать на запросы рынка, сохранять высокое качест­во и обеспечивать устойчивый рост как самого предприятия, так и сотрудничающих с ним сельхозформирований.

В 2025 году компания Milk Project была сертифицирована как оператор производства органической продукции, соответствующей требованиям регламента ЕС EU 2018⁄848 по органическому производству кормов. На предприятии продолжают модернизацию. В нынешнем году здесь планируют установить современный фасовочный автомат.