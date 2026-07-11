Большая выгода от мелкой фасовки

Молочная отрасль региона наращивает объемы переработки, внедряя новые технологии и расширяя ассортимент продукции с высокой добавленной стоимостью. Показательный пример тому – завод «Садовое» (компания Milk Project), работающий в одноименном селе Зерендинского района.
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