Британцу не разрешили выкопать из мусора свой диск с биткойнами

Британский суд отказался рассматривать иск жителя Уэльса, который требовал от местных властей разрешить ему провести раскопки на городской свалке, чтобы отыскать жесткий диск с биткойнами, выброшенный еще в 2013 году

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Джеймс Хауэллс из валлийского города Ньюпорт утверждает, что в 2013 году его девушка случайно выбросила жесткий диск, на котором в тот момент хранилось около 7,5 тыс. биткойнов. По сегодняшнему курсу этой криптовалюты - в долларовом эквиваленте - это более 700 млн долларов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

Он требовал от местного совета либо разрешить ему провести раскопки на свалке, либо выплатить соответствующую сумму в виде компенсации. Однако судья решил, что реальных юридических перспектив у иска нет.

Представители властей Ньюпорта объясняли, что по закону выброшенный жесткий диск все равно перешел в собственность владельцев свалки. Кроме того, как напомнили в мэрии, проводить какие-либо раскопки в мусоре запрещают правила охраны окружающей среды.

Хауэллс обещал местному совету 10% суммы, которую удастся выручить от продажи биткойнов в случае успешных поисков, но адвокаты ответчиков назвали это предложение попыткой заставить чиновников профинансировать раскопки.

На свалке, где лежит жесткий диск Хауэллса, находится в общей сложности более 1,4 млн тонн мусора. Однако валлиец утверждает, что ему удалось относительно точно определить, где следует искать хранилище биткойнов: на этом участке отходов только 100 тыс. тонн.

«Это решение оставило меня ни с чем. Теперь у меня не осталось ничего, — заявил Хауэллс о решении суда. — Я стал очередной жертвой «великой британской системы кривосудия».

«Не надо считать меня жадным, я ведь готов поделиться доходами. Но ни один из людей, облеченных властью, не готов со мной нормально поговорить», — жалуется британец.

Он уверен, что с высокой степенью вероятности сможет извлечь из диска нужную информацию, хотя за годы, проведенные на свалке, его корпус наверняка проржавел.

Хауэллс говорит, что был в числе первых энтузиастов биткойна, и в 2009 году «намайнил» значительную сумму этой криптовалюты.

Валлиец рассказывал журналистам, что клавиатуру ноутбука, при помощи которого он «добывал» биткойны, случайно залили лимонадом. После чего он вытащил из него жесткий диск, на котором хранились ключи к криптовалюте.

Хауэллс рассказал журналистам газеты Times, что выбросил диск случайно, спутав его с другим точно таким же, который ему был не нужен.

Хауэллс также утверждал, что на самом деле ошибку допустила его тогдашняя подруга, физически доставившая диск на свалку. Та возразила, что Джеймс сам попросил ее вывезти накопившийся мусор, что она и сделала.

Хауэллс неоднократно просил городской совет Ньюпорта разрешить ему провести раскопки, чтобы отыскать злополучный диск, но неизменно получал отказ.

В 2023 году он решил подать в суд на горсовет — эта попытка закончилась для Хауэллса окончательным провалом.

В декабре прошлого года цена биткойна впервые превысила 100 тыс. долларов.

Новый рекорд биткойн поставил через несколько часов после того, как избранный президент США Дональд Трамп объявил, что намерен назначить главой Комиссии по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission, SEC) нынешнего ее члена Пола Аткинса.

Считается, что Аткинс гораздо более благосклонно относится к криптовалютам, чем нынешний глава регулятора Гэри Генслер.