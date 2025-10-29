Наш палуан финишировал третьим в весовой категории до 97 кг. В борьбе за бронзовую награду он победил сильного иранского борца Абольфазла Бабалу со счетом 7:1.

Чемпионат продолжается, и мы ждем новых побед, так как сборная Казахстана представлена сразу десятью борцами.