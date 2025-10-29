Бронза из Нови-Сада

Спорт
86
Абзал Камбар

Первый в истории Казахстана чемпион мира по вольной борьбе среди взрос­лых Ризабек Айтмухан в эти дни выступал на молодежном первенстве планеты в сербском городе Нови-Сад, где стал бронзовым призером.

Наш палуан финишировал третьим в весовой категории до 97 кг. В борьбе за бронзовую награду он победил сильного иранского борца Абольфазла Бабалу со счетом 7:1.

Чемпионат продолжается, и мы ждем новых побед, так как сборная Казахстана представлена сразу десятью борцами.

#борьба #Ризабек Айтмухан #вольная борьба

Популярное

Все
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Укрепляя экономические связи
Не поддаваться влиянию чуждых идей
В Сатпаевском Доме дружбы отметили День Республики
Овощехранилища заполнены, цены зафиксированы
Модель водоканала, достойная масштабирования
Край сакральных мест
Голубое топливо пришло в дома сельчан
Восток зовет
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Новая история в таэквондо
Распоряжение Главы государства о назначении
Бронза из Нови-Сада
Собран первый урожай арахиса
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Первое в Казахстане поле FIFA Arena появилось в Кокшетау
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
С 24 октября стартует акция «Republic Day»
На востоке завершился дорожный мегапроект
Подвиг Алии бессмертен
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Новая история в таэквондо
Первые победы в Бахрейне
Сильная духом и мастерством
Казахстанские пара пауэрлифтеры успешно выступили на ЧМ в Е…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]