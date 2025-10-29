Бронза из Нови-Сада Спорт 29 октября 2025 г. 2:30 86 Абзал Камбар Первый в истории Казахстана чемпион мира по вольной борьбе среди взрослых Ризабек Айтмухан в эти дни выступал на молодежном первенстве планеты в сербском городе Нови-Сад, где стал бронзовым призером. Наш палуан финишировал третьим в весовой категории до 97 кг. В борьбе за бронзовую награду он победил сильного иранского борца Абольфазла Бабалу со счетом 7:1. Чемпионат продолжается, и мы ждем новых побед, так как сборная Казахстана представлена сразу десятью борцами. #борьба #Ризабек Айтмухан #вольная борьба