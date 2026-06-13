В духе справедливости и доверия

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Новый этап конституционного развития нашей страны, закрепивший ценности Справедливого Казахстана, провозгласил главными ориентирами государства принципы гуманизма, верховенства закона и уважения к достоинству человека. Практическим и глубоко символичным воплощением этой политики стало решение о принятии Закона «Об амнис­тии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан».

Как правило, подобные шаги государство приурочивает к важнейшим общественно-политическим вехам. Однако нынешний закон имеет особое самостоятельное значение. Впервые в нашей истории под эгидой амнистии объединились сразу два направления: традиционное уголовное и беспрецедентное административное.

Главный вопрос, который сегодня волнует общество, не пошатнет ли амнистия основы общественной безопасности. Ответ на это должен быть предельно четким: речь ни в коем случае не идет о пересмотре уголовной политики или снижении планки правопорядка. Амнистия – это не регулярное списывание долгов перед законом, а разовая гуманитарная мера.

Здесь заложен ювелирный баланс. Прощая человека, государство не вычеркивает сам факт правонарушения. Вся информация о привлечении к ответственности останется в базах данных. Если гражданин в будущем снова преступит закон, былая «история» обязательно будет учтена. Задача акции – не поощрить нарушителей, а протянуть руку помощи тем оступившимся согражданам, чьи деяния не несут высокой опасности для общества, помочь им быстрее восстановить социальные связи и вернуться к нормальной созидательной жизни.

По предварительным подсчетам, уголовная амнистия затронет более 15 тыс. человек. Из них около 1,5 тыс. те, кто сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы. Но закон подходит к каждому случаю строго дифференцированно, ставя во главу угла права потерпевших и возмещение нанесенного ущерба.

Полное освобождение от ответственности или наказания получат лица, совершившие уголовные проступки и преступления небольшой тяжести. Для преступлений средней тяжести закон ставит жесткое условие: амнистия сработает только в том случае, если нанесенный ущерб полностью возмещен либо отсутствует вовсе. Также выйти на свободу смогут те осужденные по этой категории, кому осталось отбывать менее года и кто не имеет нареканий по поведению.

Сокращение сроков предусмотрено для тех, кто совершил более тяжкие деяния, но и здесь экономический фактор решает все. Если ущерб по преступлениям средней тяжести не возмещен, оставшийся срок урежут наполовину. По тяжким преступлениям при полном расчете с потерпевшими срок сократят на одну треть, без возмещения – лишь на одну четверть. По особо тяжким статьям сроки уменьшатся на четверть (при возмещении вреда) и на одну пятую часть (если ущерб не покрыт).

При этом важно понимать, что амнистия не означает автоматического снятия судимос­ти. Очис­тить свое имя перед законом можно будет только со временем, доказав свое безупречное поведение после отбытия наказания.

Самым ожидаемым и по-нас­тоя­щему народным блоком закона стала административная амнистия. На республиканском уровне такой шаг предпринимает­ся впервые в нашей истории. Масштаб впечатляет. Только по линии МВД под амнистию подпадает около 1 млн административных штрафов на сумму свыше 17 млрд тенге. Всего же амнистия затронет 263 статьи КоАП.

Кто почувствует эту поддерж­ку? Обычные граждане и, что очень важно, наш малый бизнес, в том числе индивидуальные предприниматели, а также частные нотариусы, судебные исполнители, адвокаты. Для ИП, которые поднимают экономику своими силами, груз старых штрафов порой становится неподъемным бременем, тормозящим любое развитие. Государство осознанно снимает эту финансовую нагрузку, стимулируя деловую активность.

При этом сразу отметаются любые домыслы о том, что амнис­тия объявлена ради «красивой» статистики или из-за проблем со взысканием. Процесс абсолютно прозрачен и носит исключительно гуманитарный характер.

Общество должно быть уверено в своей безопасности, поэтому закон закрывает двери перед теми, кто представляет реальную угрозу для людей и государства. Никакой амнистии не будет для коррупционеров, террорис­тов, экстремистов, членов ОПГ и рецидивистов. Послабления полностью исключены для расхитителей имущества в особо крупном размере, организаторов крупных мошеннических схем и тех, кто совершил пытки.

Безусловным, священным прио­ритетом государства остается защита детей. Лица, посягнувшие на половую неприкосновенность несовершеннолетних, не получат никаких уступок. Здесь позиция государства бескомпромиссна.

В сфере административных правонарушений заслон поставлен там, где речь идет о жизни и здоровье граждан. Самый наглядный пример – дорожная безопасность. Те, кто был лишен водительских прав за пьяное вож­дение, выезд на встречную полосу и другие грубые нарушения ПДД, останутся без амнистии. Снижение аварийности на дорогах является неизменным приоритетом, и потакать злостным нарушителям никто не станет.

К преимуществам новой амнистии можно отнести ее стопроцентную цифровизацию, полностью исключающую коррупционные риски. Административная амнистия пройдет автоматически на базе Единого реестра административных произ­водств (ЕРАП).

Гражданам не нужно бегать по кабинетам, писать заявления или собирать справки. Умная система сама отберет тех, кто подходит под критерии закона, сформирует электронные докумен­ты, которые уполномоченные лица заверят своими ЭЦП. После этого исполнительные производства закроются, а люди получат простые и понятные SMS-уведомления.

В то же время закон оставляет за каждым человеком право на выбор. Если гражданин принципиально не согласен с нарушением и намерен до конца отстаивать свою правоту в суде, он может отказаться от амнистии, и его дело будет рассмотрено в общем порядке.

Новая амнистия – это зрелый шаг уверенного в себе государства. Протягивая руку помощи тем, кто оступился по мелочи, и сохраняя максимальную строгость к опасному криминалу, Казахстан демонстрирует зрелость своей правовой системы, где высшей ценностью действительно является человек, его права и общественное согласие.