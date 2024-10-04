Будь человеком!

Недавно чат соседей по дому взбудоражило позднее сообщение с фото слегка помятого авто: «Я задел чью-то машину, нечаянно, готов оплатить ремонт, жду звонка хозяи­на». Думаю: ну мужик, молодец! Сколько раз бывало, что стоящие во дворе машины били. Но чтобы виновник сам честно признался и вызвался компенсировать – такое в нашей маленькой городской ячейке общества произошло впервые.

На следующий день новое сообщение от него же. «Хочу поблагодарить хозяина стукнутой мной машины, который от возмещения ущерба отказался, сославшись на то, что это всего лишь железо. И вообще был всячески добр ко мне и чрезвычайно вежлив. Замечательные у нас соседи!».

Тут уж у меня и вовсе случился когнитивный диссонанс. Это ж какие мужчины у меня под боком живут – человечные! Ни матов тебе, ни ссор, ни драки даже, а сплошные комплименты. Еще пару завсегдатаев чата не преминули написать, что хозяин машины – их сосед, он действительно такой необыкновенный, и этот невероятный поступок очень даже его характеризует. В общем, погрузиться в обычно не самое приятное чтиво, как домовой чат, на этот раз было сплошным удовольствием.

А на неделе соседи сверху затопили мою квартиру. Случилось это далеко не в первый раз. И я, наученная горьким опытом, приготовилась было к спору за положенное мне по закону и чисто по-человечес­ки возмещение ущерба. Просто я всегда была уверена, что если вина конкретного хозяина в порче моего имущества неоспорима, то он безус­ловно обязан оплатить ремонт. Но еще ни разу это мое убеждение не было реализовано в жизнь. Никто не хочет платить без решения суда. А ходить по инстанциям уже мне не с руки.

Без особой надежды отправила хозяйке квартиры сверху видео и фото разрушений и написала: «Будет нечестно, если вы не возместите мне ущерб». «Поищу рабочих, сделаем», – ответила она. И у меня от сердца отлегло. Как же здорово, когда люди просто проявляют человечность!

Не укради, не обмани, не убей – нас с детства учат этим простым, но важным истинам. Мне кажется, каждый должен чувствовать и понимать, что это значит – поступать по совести. Но почему-то именно такое поведение вместо того, чтобы подкупать обыденностью, вводит в ступор. Столкнуться с хамством, грубостью, бессовестностью привычно, а увидеть проявление человечности – удивительно!

Мой дед, обычный колхозный бухгалтер, всегда говорил: «Не будь картопом, будь человеком!» Что значило это противопоставление – для меня всегда было загадкой. Но выражение я запомнила на всю жизнь.

И все же где грань, за которой человека можно осудить, а его поступок назвать бесчеловечным? Подозреваю, у всех она своя в зависимости от воспитания, окружения, жизненного опыта. Но очень бы хотелось, чтобы каждый, даже руководствуясь своей собственной индивидуальной чертой, старался ее не пересекать.

Ведь один человечный поступок обязательно потянет за собой другой. Мужик сознался и словил волну позитива. Соседка пообещала взять ответственность на себя и получила мою благодарность и восхищение. И если я вдруг кому-нибудь причиню неудобства, то обязательно постараюсь их компенсировать – без лишних пререканий, по-человечески, как бы пафосно это сейчас ни звучало.