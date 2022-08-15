Будет реабилитация!

В Уральске начато строительство центра реабилитации инвалидов на 150 мест.

Необходимость этого социального объекта западноказахстанцы с ограниченными возможностями доказывают более двадцати лет.

Сметная стоимость проекта превышает 8 млрд тенге, из них свыше 5,2 млрд – строительно-монтажные работы, более 1,6 млрд – оборудование. 90% договорной суммы будет выделено из республиканского бюджета, остальные затраты лягут на местный бюджет. Под центр выделено 5,8 га земли. Общая площадь застройки составит более 10 тыс. кв. м, 3,2 га участка запланировано отвести под зеленую зону.

Сам центр по проекту состоит из пяти блоков. В двух двухэтажных зданиях с переходами разместятся стационары, трехэтажный корпус займет лечебная часть. Отдельные здания предусмотрены под котельную, столовую с пищеблоком, а также под бассейн, спортзал и актовый зал на 150 мест, из них 40 мест – для колясочников. Подрядчик, местная компания ТОО «Альтаир», уже начал земляные работы. Строительство планируется завершить в октябре следующего года.

На сегодня в области насчитывается свыше 24 тыс. инвалидов, из них порядка 2,8 тыс. – несовершеннолетние. На состоявшемся заседании Общественного совета по социальным вопросам при областном филиале партии «AMANAT» депутаты, представители госорганов и руководители общественных объединений людей с ограниченными возможностями обсудили, насколько центр покроет потребность в реабилитации инвалидов региона, будут ли охвачены все группы инвалидов, а также возможности контроля хода строительства со стороны общественности. По словам Алибека Антазиева, руководителя областного управления строительства, которое выступает заказчиком, все дельные предложения будут рассмотрены, чтобы учесть их на стадии доработки проекта и строительства.