Будьте здоровы!

Лечебное учреждение построило ТОО «АК Construction Company» по государственной программе «Ауыл – ел бесігі». Стройка началась в мае 2022 года, из республиканского бюджета на нее выделили 2,9 млрд тенге.

– Общая площадь завершенного и полностью оснащенного здания составляет 5,8 тысячи квадратных метров, – сообщили в областном управлении здравоохранения. – В поликлинике есть кабинеты терапевтов, хирургов, невропатологов, женской консультации, а также детская приемная, инфекционный изолятор, лаборатории, зал компьютерной томографии, кабинеты рентгенологического и ультразвукового исследований, многие другие специальные помещения.

Здесь будет оказываться первичная медико-санитарная, специализированная, скорая, а также стационарозамещающая помощь, последняя на 15 коек. Из оборудования установлены компьютерный томограф, аппараты для УЗИ и ЭКГ, фиброгастродуоденоскопии, СМАД, лор-комбайн, гистероскоп, велоэргометр. Есть стоматологический кабинет на четыре кресла, а также зал лечебной физкультуры.

Сарыозек – центр Кербулакского района области Жетысу, и посетителей в местной поликлинике, а она имеет статус районной, всегда много.

Как рассказал директор районной поликлиники Канатбек Абдрахманов, раньше для некоторых исследований приходилось направлять пациентов в Талдыкорган. С открытием нового здания эта проблема решена.

– На базе поликлиники мы открываем еще и центр раннего развития и ранних вмешательств для детей с рождения до шести лет, для этого есть нужные специалисты. А всего в поликлинике 28 врачей.

У всех входов в поликлинику есть пандусы, а у центрального также идут звуковые сигналы для слабовидящих людей. Дверные проемы широкие, работают три лифта. Для колясочников имеется отдельный туалет. Кстати, глухонемых граждан по поликлинике готов сопроводить сурдопереводчик. В сфере здравоохранения области Жетысу за последние три года введено в эксплуатацию 98 объектов, еще 69 запланировано ввести в 2025-м.