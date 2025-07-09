Суд над Перизат Кайрат начался в Астане

Суд
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Дана Аменова
корреспондент

Сегодня состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении подсудимых Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, обвиняемых в хищении 3,5 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской суд Астаны

Фото: instagram.com/01pk/

В ходе слушания подсудимая П. Кайрат и ее защитник ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в закрытом режиме.

Прокурор выразил мнение о допросе подсудимых и исследовании части документов в закрытом формате в интересах потерпевших, мотивируя наличием сведений, составляющих конфиденциальную и банковскую тайну.  

Часть потерпевших просили удовлетворить ходатайство, другая часть оставили разрешение данного вопроса на усмотрение суда.

Суд, выслушав доводы сторон, постановил провести судебный процесс в открытом режиме, с предоставлением права СМИ присутствовать и производить фото-, видеосъемку (кроме фото-, видеоизображения возражавших подсудимых).

При этом в целях обеспечения сохранности сведений, составляющих конфиденциальные сведения и банковскую тайну потерпевших, принято решение о допросе подсудимых, исследовании материалов, составляющих конфиденциальные сведения и банковскую тайну, в закрытом судебном заседании.

Сегодня стало известно, что главное судебное разбирательство стартует с 14 июля в 10:00 и будет проводиться по понедельникам и вторникам. 

Напомним, Перизат Кайрат была задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, которые потратила на себя, будучи главой благотворительного фонда.

Кроме того, она подозревается в хищении свыше 1,7 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины. Суд арестовал ее недвижимость и имущество.

Также ранее было зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов.

В рамках уголовного дела суд ликвидировал фонд Biz Birgemiz Qazaqstan 2030. 

В АФМ раскрыли все потраченные ею суммы на дорогостоящие покупки. Сообщалось, что Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой инкриминируются мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем.

Там же добавили, что подозреваемая нарочно затягивала процесс ознакомления с уголовным делом.

Ранее стало известно, что ознакомление с материалами дела Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой завершилось и его передали в прокуратуру. 

#Астана #суд #Перизат Кайрат

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