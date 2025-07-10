9 июня подследственная Перизат Кайрат обратилась в органы прокуратуры с заявлением о якобы применении к ней физической силы со стороны сотрудника следственного изолятора, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Астаны

Кадр из видео

По словам заявительницы, при закрытии двери камеры сотрудник учреждения якобы причинил ей телесные повреждения, зажав в дверном проеме.

Материалы по данному факту были переданы в Департамент полиции Астаны, где было начато досудебное расследование.

В рамках следственных мероприятий изучены видеозаписи камер наблюдения, опрошены сотрудники учреждения и свидетели. Согласно имеющимся записям, доводы Перизат Кайрат не нашли подтверждения.

Расследование продолжается. Назначена соответствующая экспертиза, ведутся необходимые следственные действия. Органы прокуратуры обеспечат объективное и всестороннее рассмотрение дела, добавили в пресс-службе.