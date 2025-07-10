9 июня подследственная Перизат Кайрат обратилась в органы прокуратуры с заявлением о якобы применении к ней физической силы со стороны сотрудника следственного изолятора, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Астаны
По словам заявительницы, при закрытии двери камеры сотрудник учреждения якобы причинил ей телесные повреждения, зажав в дверном проеме.
Материалы по данному факту были переданы в Департамент полиции Астаны, где было начато досудебное расследование.
В рамках следственных мероприятий изучены видеозаписи камер наблюдения, опрошены сотрудники учреждения и свидетели. Согласно имеющимся записям, доводы Перизат Кайрат не нашли подтверждения.
Расследование продолжается. Назначена соответствующая экспертиза, ведутся необходимые следственные действия. Органы прокуратуры обеспечат объективное и всестороннее рассмотрение дела, добавили в пресс-службе.