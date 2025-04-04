В агентстве раскрыли все потраченные ею суммы на дорогостоящие покупки и приобретения

Фото:instagram.com/01pk/

14 марта 2025 года деяния Перизат Кайрат и её матери Гани Алашбаевой квалифицированы: им инкриминируются мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем. Об этом сообщило Агентство РК по финансовому мониторингу, передает Kazpravda.kz

По информации АФМ, Перизат Кайрат в период с 2021 по 2024 гг. неоднократно призывала общественность к сбору денег под предлогом оказания благотворительной помощи нуждающимся детям, жертвам в Палестине и пострадавшим при паводках. Общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге.

Поступавшие в ОО «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» деньги Перизат Кайрат переводила на свои личные счета и ее матери Гани Алашбаевой. В дальнейшем она их тратила на украшения, одежду, мебель, путешествия, оплачивала услуги ремонта, аренды автомашины и прочее. В частности, в период с 1 апреля по 15 ноября 2024 года Перизат Кайрат под видом оказания помощи пострадавшим во время паводков привлекла на счета ОО «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» 2,8 млрд тенге, которые впоследствии похитила.

В целях отмывания преступных доходов она заключила с 16 подконтрольными ИП фиктивные договора о поставке металлических юрт, лодок, сапог и других товаров для нужд пострадавших без фактического их выполнения. В результате свыше миллиарда тенге обналичены и потрачены на личные нужды. Из этой суммы 72 млн тенге переведены на счет ее матери ИП «Алашбаева Г.» якобы за приобретение бытовой техники для пострадавших жителей СКО, которые Перизат Кайрат обналичила и часть потратила на покупку часов «Rolex» за 6,9 млн тенге.

В январе 2024 года часть собранных средств для помощи пострадавшим в Палестине она потратила на приобретение ТОО «Rebel flowers» за 23 млн тенге, однако в договоре с целью отвода подозрений в хищении указала заниженную стоимость в 2 млн тенге. Ее доход от цветочного бизнеса составил 69 млн тенге.

Кроме того, в целом на похищенные деньги она приобрела 4 автомашины, 4 квартиры, 2 парковочных места, дом, земельный участок и строение. Изъяты украшения, обувь и сумки общей стоимостью 158 млн тенге.

На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге наложен арест. В отношении Гани Алашбаевой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, добавили в АФМ.

Накануне на брифинге в Сенате заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил, что Перизат Кайрат не признает вину и отказывается от дачи показаний.