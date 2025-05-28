Дело Перизат Кайрат в июне передадут в суд

Мажилис
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Дана Аменова
корреспондент

В АФМ считают, что она нарочно затягивала процесс ознакомления с уголовным делом

Фото: instagram.com/01pk/

Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов на брифинге в Мажилисе рассказал, когда начнется суд над экс-главой благотворительного фонда Biz Birgemiz, сообщает Kazpravda.kz

По его словам, подозреваемая «затягивала» ознакомление с делом, в связи с чем было принято решение установить временные сроки ознакомления с материалами. Фигурантами по делу проходят Перизат Кайрат и её мать Гайни Алашбаева.

«Уголовное дело окончено. Идет процесс ознакомления участников процесса с материалами уголовного дела. Из-за того, что она затягивала сам процесс ознакомления, был установлен график, который заканчивается 9 июня. После окончания ознакомления, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, дается три дня для того, чтобы она и ее адвокаты могли заявить ходатайства. Потому что после ознакомления у ее стороны они могут появиться. После рассмотрения этих ходатайств дело направляется в прокуратуру. Прокуратура в течение 10 дней принимает решение о том, направить ли его в суд или же выносит какие-то другие решения», — заключил Женис Елемесов.

Напомним, Перизат Кайрат была задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, которые потратила на себя, будучи главой благотворительного фонда. Кроме того, девушка подозревается в хищении свыше 1,7 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины. Суд арестовал ее недвижимость и имущество.

Также ранее было зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов. В рамках уголовного дела суд ликвидировал фонд Biz Birgemiz Qazaqstan 2030. 

В АФМ раскрыли все потраченные ею суммы на дорогостоящие покупки. Сообщалось, что  Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой инкриминируются мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем.

#суд #июнь #Перизат Кайрат

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