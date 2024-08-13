Как сообщила специалист-эксперт по межэтническим отношениям КГУ «Қоғамдық келісім» Жалагашского райо­на Асель Балмурзаева, в рамках работы по укреплению ценностей общества и материальной и духовной культуры в районе организуются фестивали, концерты, конкурсы, театральные постановки, мастер-классы, челленджи и другие массовые акции.

В частности, в селе Букарбай-батыра в честь 85-летия Жалагашского района с участием матерей и бабушек состоялся концерт «Ананың сыйы – асылың». На сцене местного Дома культуры праздничное настроение публике подарили выступления руководителей и представительниц Совета матерей из всех сельских округов района. Так, народную пес­ню «Ақ жайнақ» исполнила Сандугаш Талканбаева из села Жанаталап, «Әнім сен едің» – трио в составе Алтын Жанашевой (Жалагаш), Райкул Медеуовой (Жанаталап) и Багдагуль Балапановой (Мадениет), «Қызылқұмда ауылым» – Надежда Садыкова (Букарбай-батыра), «Анаңды сүйсең менше сүй» – Фариза Аширалиева (Каракеткен), «Қайтар маған» – Ырысалды Толебаева (Аламесек), женский хор «Ақкелін» (Аккум), ансамбль бабушек «Асыл әжелер» (Аксу)...

Поздравляя участников и гостей торжества, заместитель акима района Гани Сулейменов и глава районного Совета матерей Айкын Жаксылыкова говорили о высокой роли женщины-матери в семье и обществе.

– Мама – начало жизни. Все ценности, необходимые человеку в жизни, исходят от матери. Мамы воспитывают в детях любовь к младшим, уважение к родителям, учат заботиться о стариках. Это жизненные принципы нашего народа, основа семейных ценностей, незыблемых веками. А сегодня наши мамы на сцене заслуживают и продолжительных аплодисментов, – отметили выступающие.

В ходе мероприятия прошла выставка поделок от мастериц декоративно-прикладного искусства сельских округов Аксу и Мадениет.

А в сельском округе Жанаталап прошел районный конкурс свекровей и невест «Мен енемін, келінді тәрбиелеген». Актуальность и значимость таких познавательных и патриотических акций отметил аким округа Куаныш Абдыкаликов. За активное участие в общественных мероприятиях на селе он вручил благодарственные письма многодетной матери Жаркынай Ильясовой, главе Совета матерей округа Райкуль Медеуо­вой, руководителю сельского клуба Сандугаш Талканбаевой.

– Вы возрождаете и укрепляете подзабытые добрые древние казахские традиции. Но важнее то, что вы воспитываете в молодежи такие благородные качества, как почитание обычаев и порядочность, доброжелательность и вежливость, уважение к старшим и любовь к родной земле, – отметил Куаныш Абдыкаликов.

Конкурс, направленный на укрепление семейных ценностей и отношений, прошел в три этапа. Так, после знакомства со зрителями участницы показали свои умения в состязаниях «Көңілі жайлы, қазаны майлы» и «Ана көрген тон пішер».

По итогам творческого состязания Гран-при конкурса завоевала семья Табынбаевых из села Аккыр. Первое место присуждено семье Сарбалаевых (Жанаталап), второе – Жармабаевых (Мырзабай ахун), третье – Избасовых (Тан). В номинации «Ұлағатты ана» призом отмечена семья Жахиевых (Макпалколь), а в номинации «Өнерлі отбасы» – семья Кыстаубаевых из аула Мадениет.

Мероприятие завершилось концерт­ной программой с участием ансамбля матерей и артистов сельского клуба.