Будущих пользователей 5G в Казахстане назвали в Минцифры

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек прокомментировал вопрос о том, кто будет пользоваться 5G в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Асхат Оразбек на брифинге в СЦК сообщил, что в перспективе основные пользователи сети 5G будут определяться из заинтересованных лиц.

«Это абоненты крупного бизнеса, которым нужны высокие скорости, и пользователи соцсетей, которые много смотрят видео и которым требуется хорошая качественная связь», – добавил он.

В целом, он отметил, что к концу 2022 года планируются запуск 5G в трех городах – Алматы, Астане и Шымкенте, а до 2025 года – развертывание сетей во всех областных центрах страны.