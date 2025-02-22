Будут жить теперь в центре села!

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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В регионе продолжается реализация поручения Президента по обеспечению населения жильем.

фото пресс-службы облакимата

В минувший четверг ключи от заветных квартир торжественно вручали жителям села Балкашино Сандыктауского района. Это первый в районе дом, выкупленный у застройщиков для социально уязвимых слоев населения. Напомним, что в прошлом году в 10 регионах области было приобретено 850 квартир. В нынешнем планируется передача ключей очередникам от более тысячи новых квартир. Основные требования к жилью по этой программе – высокое качество, хороший ремонт, а также наличие рядом школы и других социальных объектов.

Обладателями новых квартир, выкуп­ленных за счет акимата района, стали 16 сандыктаусцев из числа социально уязвимых слоев населения. Многодетные семьи, молодые люди из категории детей-сирот, а также люди, оказав­шиеся в трудной жизненной ситуации, получили долгожданное жилье в центре села Балкашино. Представители строи­тельной компании отметили, что 16-квартирный жилой дом с чистовой отделкой построили всего за полгода. Подрядчик использовал материалы казахстанского производства, в том числе кирпич кокшетауской компании.

У каждого, кто получил из рук акима района ключи, схожая история долгих лет ожидания в съемном или стареньком жилье. К примеру, жительница райцентра Александра Гречихина ждала этого часа более пяти лет.

– Сегодня радостный день для моей семьи. Нам вручили ключи от двухкомнатной квартиры. Сейчас от волнения я могу только выразить благодарность Президенту страны за обеспечение нас жильем. После многих лет ожидания мы будем жить в своем собственном доме, – делилась радостью сельчанка.

Ей вторит многодетная мама Олеся Шаталова:

– Мы тоже долго ждали, когда получим возможность переехать в новое жилье. Теперь у нас достаточно места для каждого человека нашей большой семьи, наша жизнь станет гораздо комфортнее. Огромное спасибо всем, кто помог нам в этом.

#село #жилье #новоселье #Балкашино

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