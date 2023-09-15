Бухгалтер детсада в Каркаралинске похитила 24 млн тенге, чтобы вылечить дочь-инвалида

Бухгалтера детского сада в Каркаралинске осудили за хищение 24 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал «Астана» .

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Факт выявили следователи департамента экономический расследований Карагандинской области.

По материалам дела, женщина 2 года переводила деньги на собственные счета.

На процессе она вину отрицать не стала и призналась, что пошла на преступление ради дочери с инвалидностью. 6-летняя девочка страдает аутизмом, и ей регулярно нужны дорогостоящие консультации врачей и лекарства.

Суд учел эти обстоятельства. Бухгалтера приговорили к 6 годам колонии. Но отбывать этот срок она будет только когда ее ребенку исполнится 11 лет. Ей также придется вернуть похищенные деньги.

«Установлено, что главным бухгалтером с 2021 по 2022 год осуществлялось хищение бюджетных средств путем необоснованного перечисления заработной платы, отпускных начислений на собственные карточные счета.

Приговором Каркаралинского районного суда она признана виновной с назначением ей наказания в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии средней безопасности с отсрочкой отбывания наказания до 5 лет», – прокомментировала оперуполномоченный по особо важным делам ДЭР по Карагандинской области Зарина Кусманова.