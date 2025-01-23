Буря в ВКО: около 1 800 абонентов остаются без электроэнергии
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Аварийная ситуация возникла в связи с погодными условиями
22 января в Шемонаихинском районе был ветер с порывами до 30 метров в секунду. По этой причине произошло аварийное отключение света, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на YK-news.kz
«Для устранения последствий непогоды сформировано 7 аварийно-восстановительных бригад. Выполнение работ осложняется частичным отсутствием дорог и гололёдом», — сообщили в пресс-службе.
По данным АО «ОЭСК», на данный момент электроснабжение восстановлено у большинства потребителей, без электроснабжения остаются около 1 800 абонентов.
Также аварийные отключения произошли в Глубоковском районе