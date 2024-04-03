Быть реалистами призвал глава Минэнерго по вопросу тарифов на электроэнергию

Фото: Минэнерго РК

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в ходе обсуждения на пленарном заседании Мажилиса проект закона «О теплоэнергетике» ответил на вопрос депутата о возможности снижения тарифов на электроэнергию.

Так, депутат Серик Егизбаев напомнил об ожиданиях населения устранить так называемые «прокладочные» компании в сфере, деятельность которых способствуют удорожанию электроэнергии. Согласно законопроекту, с 1 апреля лицензии на деятельность у таких компаний отзываются.

«Люди ожидают, что если вы их уберете, будет снижение тарифов на электроэнергию для населения. Одни эксперты говорят, что да, возможно снижение до 15-20%, другие говорят, что этого не будет. Что вы скажете? Какой прогноз вы дадите?» - спросил депутат.

В свою очередь, глава Минэнерго призвал всех быть реалистами.