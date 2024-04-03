Быть реалистами призвал глава Минэнерго по вопросу тарифов на электроэнергию

Энергетика
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Цены, прогнозирует руководитель ведомства, скорее всего, останутся на прежнем уровне, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Минэнерго РК

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в ходе обсуждения на пленарном заседании Мажилиса проект закона «О теплоэнергетике» ответил на вопрос депутата о возможности снижения тарифов на электроэнергию.

Так, депутат Серик Егизбаев напомнил об ожиданиях населения устранить так называемые «прокладочные» компании в сфере, деятельность которых способствуют удорожанию электроэнергии. Согласно законопроекту, с 1 апреля лицензии на деятельность у таких компаний отзываются.

«Люди ожидают, что если вы их уберете, будет снижение тарифов на электроэнергию для населения. Одни эксперты говорят, что да, возможно снижение до 15-20%, другие говорят, что этого не будет. Что вы скажете? Какой прогноз вы дадите?» - спросил депутат.

В свою очередь, глава Минэнерго призвал всех быть реалистами.

«Нужно быть реалистом при ответе на этот вопрос. Мы считаем, что не произойдет снижения, потому что те затраты, которые несли энергоснабжающие организации - это штат, закурка электроэнергии, они должны быть включены в тариф региональных энергосетевых компаний, но сама эта мера не приведет ни к увеличению, ни к снижению. То есть за счет сокращения энергоснабжающих организаций, возможно, на рынке, появятся более эффективные механизмы ценообразования, но как тренд, здесь существенного снижения тарифов ожидать не стоит», - сказал Саткалиев.

#цены #энергетика #электричество #Алмасадам Саткалиев

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