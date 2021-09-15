​Быть в безопасном измерении

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Адия Кенжегулова

В ходе беседы спикер Сената отметил приверженность Казахстана продвижению ключевых направлений ОБСЕ по безопаснос­ти, в том числе по обеспечению свободы слова.

– Прошло 10 лет с момента принятия Астанинской декларации ОБСЕ. В этом документе зафиксирован основной тезис о неделимости безопасности для всех стран – участниц Евроатлантического и Евразийского сообществ. Казахстан последовательно продвигает важность всех трех измерений безопаснос­ти, принятых ОБСЕ: военно-политического, экономико-экологического и гуманитарного. В связи с этим большое значение мы придаем вопросам обеспечения свободы слова и СМИ, – сказал Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената подчеркнул, что Казахстан также последовательно работает над совершенствованием ситуации в сфере обеспечения прав граж­дан на свободу слова, создаются условия для модернизации отечественной медиасферы и развития конкурентоспособных отечественных СМИ. Для этого были приняты законы «О доступе к информации» и «О СМИ». Кроме того, Казахстаном ратифицированы базовые международные документы в области свободы СМИ, включая Международный пакт о гражданских и политических правах, Всеобщую декларацию прав человека, а также другие документы ОБСЕ и ЮНЕСКО. Обсудили собеседники и сис­темные реформы, инициированные Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в рамках концепции «слышащего государства». Маулен Ашимбаев отметил что Парламент играет активную роль в их реализации.

– В рамках президентской модернизационной повестки выдвинуто уже три пакета политических реформ. В настоящее время ведется разработка закона «Об общественном контроле», направленного на повышение открытости и подотчетности обществу государственных органов. Особое внимание уделяется укреплению механизмов защиты прав человека. Ведется работа над совершенствованием законодательства по борьбе с пытками, торговле людьми и защите граждан, особенно детей, от кибербуллинга, – отметил Маулен Ашимбаев.

По мнению спикера Сената, развитие цифровой медиасреды во всем мире становится решаю­щим фактором в сфере обеспечения прав граждан на свободу слова. С появлением и развитием современных медиатехнологий открылись новые возможности, но, с другой стороны, появились и риски. Их эффективное решение возможно при участии международного сообщества, считает Маулен Ашимбаев.

В завершение председатель Сената выразил надежду на то, что приезд Терезы Рибейро позволит укрепить контакты и придаст дополнительный импульс сотрудничеству Казахстана и ОБСЕ.

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