Быть верными принципам демократии

Объявленные выборы Президента дают старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы. Казахстан подошел к новому этапу своего политического развития, что означает необходимость поиска новых, нестандартных ответов на новые вызовы. Изменения – важнейший элемент развития. Нынешний год стал годом всесторонних преобразований и реального обновления.

По данным социологических опросов, проведенных нами ранее среди казахстанцев, превалировала поддержка модели дозированной политической модернизации, однако это не означало отсутствия ожиданий политических изменений. В настоящее время в обществе имеется четкое понимание необходимости трансформации политической системы. В соответствии с электоральными ожиданиями граждан казах­станская политическая система требует дальнейших реформ. При этом из данных опросов следует, что ни одна из партийных идеологий не может быть эффективной без правильного оперирования вопросами обеспечения социальной справедливости.

За годы независимости в Казахстане сформировалась система рыночных институтов, обеспечивающая функционирование и развитие на принципиально новых основаниях национальной экономики, создана политико-правовая база, определяющая функционирование и совершенствование гражданского общест­ва, политической системы и ее институтов, определены стратегии и программы действий на перспективу. Однако, оценивая достигнутое с точки зрения социальных параметров, повышения уровня и качества жизни людей, приходится констатировать, что проведенное политико-экономическое реформирование не привело к тому, чтобы социальная сфера стала пространством расширяющихся и развивающихся возможностей для каждого человека. Что в свою очередь порождает дефицит доверия. Ресурс доверия подвержен стремительному расщеплению негативными эмоциями, большим геоэкономичес­ким стрессом, ростом пессимизма и страха перед будущим. Но именно уверенность в будущем является основой энергетики прорыва сквозь тернии кризисов и испытаний.

Главной задачей социальной политики, подчеркивает известный философ и политолог Фрэнсис Фукуяма, является преумножение общественного капитала. Общественный капитал – это прежде всего социальная консолидация, уровень доверия в обществе, готовность коллективно решать общественные проблемы. Его нельзя учредить на основе «просвещенного своекорыстного интереса» и институтов договорных отношений, где люди взаимодействуют в рамках системы формальных правил, «которые нужно постоян­но вырабатывать, согласовывать, отстаивать в суде, а потом обеспечивать их соблюдение, в том числе и с помощью мер принуждения». Все эти процедуры, заменяющие доверие, приводят к росту того, что на языке экономистов называется «трансакционными издержками». «Иначе говоря, преобладание недоверия в обществе равносильно введению дополнительного налога на все формы экономической деятельности, от которых избавлены общества с высоким уровнем доверия».

Социально-политическое парт­нерство властных структур и гражданского общества предполагает высокий уровень доверия людей к тем, кому они делегировали власть, их готовность выполнять исходящие от власти решения как способствую­щие всеобщему благу. Можно вспомнить по этому поводу наставления Конфуция: «В государстве должно быть дос­таточно пищи, оружия и народ должен доверять правителям. Чем можно пожертвовать, если возникнет необходимость? Можно отказаться от пищи. От оружия. Но без доверия государство не может устоять». Современные аналитики называют степень доверия населения институтам власти «политическим капиталом». Данные социологических исследований свидетельствуют, что сегодня казахстанцы достаточно критически настроены по отношению к властям предержащим. К сожалению, в наших институтах административно-политической власти понятие «политического капитала» зачастую подменяется понятием «бюрократического капитала».

Из этого следует качественное изменение требований к управленческим технологиям. Следует находить новые резервы для совершенствования системы управления. Новые требования к государственному аппарату касаются таких направлений политического менеджмента, как вопросы качест­венного выполнения функций, стратегического планирования, превенции и урегулирования социальных конфликтов, координации управленческих решений и действий, их эффективности, а также изменения мотивации и развития необходимых компетенций управленцев всех уровней. Словом, необходима системная модернизация государственного управления. В своем обращении к соотечественникам по случаю объявления даты президентских выборов Глава государства особо подчеркнул, что будут перегружены все ключевые государственные институты. Принципиальное значение имеет стремление к консенсусу, балансу интересов, компромиссам – важным составляющим элементам «слышащего государства».

Аналогичные нормы и принципы определяют и сферу политического управления. Политика – соперничество сил с открытым финалом, и результирующая этого соперничества, какова бы она ни была, становится единственной легитимной формой политического пространства. Именно поэтому, несмотря на сокращение срока своих полномочий, ставя интересы государства превыше всего, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана 1 сентября 2022 года сказал, что «для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ, направленных на пост­роение Справедливого Казах­стана, необходим новый мандат доверия народа».

В целом консолидация во время президентских выборов всего казахстанского общества станет ответом на призыв Главы государства проявить ответственность, быть верными принципам демократии, законности и правопорядка, показать сплоченность и единство казахстанцев.