«Бюджет народного участия»: жители столицы продолжают голосовать за лучшие проекты

Столица
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Проект реализуют во всех шести районах столицы, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В столице вот уже несколько лет успешно реализуют проект «Бюджет народного участия». Благодаря нему астанчане получают возможность активно участвовать в процессе благоустройства своих дворов, улучшении освещенности, озеленении территорий и внесении предложений по созданию комфортной городской среды, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Проект реализуют во всех шести районах столицы.

Программа состоит из 7 этапов: образование экспертного совета, прием заявок, анализ проектных предложений, голосование, подведение итогов, составление планов работ и реализация.

В столичном районе Сарыарка на этапе приема заявок с 20 января по 1 марта 2025 года было подано 73 проектных предложения от жителей. Экспертный совет рассмотрел все заявки и допустил к голосованию 43 проекта.

Этап голосования за лучшие проекты по благоустройству будет проходить с 6 по 24 апреля на сайте акимата района Сарыарка. Отбирать лучшие проекты для реализации будут жители через голосование в приложении Egov Mobile. Проекты, набравшие больше всего голосов, реализуют в строительный сезон 2026 года.

Жители района Нура уже подвели итоги программы «Бюджет народного участия-2025». По результатам голосования этим летом будет капитально обновлено 10 дворов. Из них 8 проектных предложений - победители программы, получившие наибольшее количество голосов.

В рамках программы было подано 74 заявки, из которых экспертный совет отобрал 15 проектов, соответствующих критериям благоустройства. Половина из них получила максимальную поддержку горожан. Реализация этих проектов начнется в середине апреля, а завершение работ запланировано на вторую половину сентября.

1 марта завершился прием заявок в районе Сарайшык. Экспертный совет одобрил 36 проектов для этапа голосования.

Готовые проекты загружаются на официальный сайт акимата района, где есть вкладка «Бюджет народного участия-2025». После технического анализа и проверки, заявки переходят на этап голосования.

В районе Байконыр голосование будет проходить с 5 по 24 апреля. С 20 января по 1 марта 2025 года жители района подали 9 проектных предложений. Все они прошли в следующий этап – голосование.

В акимат района Алматы поступило 123 заявки от жителей. Из них 107 допущены к голосованию, которое начнется 5 апреля.

В районе Есиль жители могли подать заявки с 23 января по 1 марта. Экспертный совет допустил 58 проектов из 109. Следующий этап пройдет с 6 по 24 апреля.

#Астана #благоустройство #«Бюджет народного участия»

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