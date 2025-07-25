Пресс-конференцию, посвященную этой теме, открыл заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев. По его словам, Президент поставил перед Правительством задачи по улучшению качества жизни, защите уязвимых слоев населения и формированию социальной инфраструктуры.

В данном направлении проводится комплексная работа. Сегодня государство полностью выполняет свои социальные обязательства. На соответствующую сферу расходуется более половины бюджета. Так, с начала года пособия для 1,2 млн семей с детьми были увеличены на 6,5%. На это выделено 870 млрд тенге, что примерно на 17% больше по сравнению с 2024-м.

Пенсионные выплаты с начала года выросли на 8,5%, средний размер пенсии составил 180 тыс. тенге. Общий объем расходов на эти цели превысил 4 трлн тенге. АСП получают 245 тыс. казахстанцев на сумму 16,2 млрд тенге. Средняя зарплата по республике увеличилась и достигла 423 тыс. тенге.

Ермек Кошербаев рассказал также о проводимой в рамках поручений Главы государства работе по повышению доступности и качества услуг в здравоохранении.

– Согласно поручению Президента по нацпроекту «Модернизация сельского здравоохранения» уже завершено строительство более 500 объектов. До конца года будет введено еще более 140 сельских амбулаторий и медпунктов. Хочу отметить, что во время поездок по регионам знакомлюсь с ходом строительства этих учреждений, а также их обеспеченностью медицинскими кадрами. В целом, как отмечают сельчане, благодаря нацпроекту повышается доступность медицинской помощи на селе, – сообщил Ермек Кошербаев.

Говоря о выполнении поручений Главы государства в сфере образования, вице-премьер подчеркнул, что с начала года открыты 172 детсада на 13 тыс. мест. В результате очередность детей в эти учреж­дения снижается.

Бесплатное горячее питание получают 1,7 млн школьников. В том числе 99 тыс. детей из социально уязвимых слоев. На их поддержку выделено 18,4 млрд тенге. Введен новый стандарт питания: больше овощей, меньше сахара, исключены вредные продукты.

За последние два года открыты 274 новые школы на 388 тыс. мест. В том числе 115 школ в рамках нацпроекта «Келешек мектептері» (ранее – «Комфортная школа»). Ведется строительство еще 177 школ.

– Согласно указанию Президента проводится комплексная реновация 245 школ. Это позволит приблизить стандарты общеобразовательных школ к школам комфортным. В результате улучшатся условия обучения для более чем 95 тысяч учеников, – добавил Ермек Кошербаев.

В этом году для поступления в вузы выделяется 93 тыс. грантов, включая магистратуру и докторантуру. В республике открыты 24 филиала ведущих зарубежных университетов. Благодаря вводу новых общежитий дефицит мест в них сокращен на 72%.

По словам вице-премьера, на жилищные программы «Наурыз» и «Отау» из бюджета выделено 220 млрд тенге – 5,5 тыс. молодых людей получили новое жилье. Спикер напомнил, что в этом году запущен банковский продукт «Наурыз жұмыскер» для поддержки рабочей молодежи.

В ходе пресс-конференции на вопросы журналистов ответили министры: прос­вещения – Гани Бейсембаев, здравоохранения – Акмарал Альназарова, туризма и спорта – Ербол Мырзабосынов; первый вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев и вице-минис­тры: науки и высшего образования – Гулзат Кобенова, культуры и информации – Канат Искаков.

Так, Акмарал Альназарова сообщила, что в рамках исполнения поручения Главы государства разработан пакет норм, направленных на усиление ответствен­ности за нападения на медицинских работников. В сентябре документ будет внесен в Парламент.

Требования к деятельности благо­творительных организаций ужесточат, анонсировал Канат Искаков. В Закон «О благотворительности», по его словам, вносятся изменения. В первую очередь они будут касаться стимулирования граждан к оказанию благотворительной помощи. Другой важный момент – публичность и подотчетность: все благотворительные организации отныне будут обязаны пуб­ликовать в СМИ свои отчеты.

Гани Бейсембаева спросили о ходе лицензирования школ, ранее работавших без разрешительных документов, и сроках начала нового учебного года, а Ербола Мырзабосынова – о скандале вокруг завышения заработной платы бывшему тренеру футбольного клуба «Кызылжар» Али Алиеву.

Журналисты попросили прокомментировать спикеров также ситуацию с распространением объявлений о продаже вузовских дипломов и факты жестокого обращения с детьми в детских садах. Их интересовало, станет ли 1 июня выходным днем в Казахстане и какие меры прини­маются для развития внутреннего туризма... О чем еще говорили на пресс-конференции, можно прочесть на Кazpravda.kz.