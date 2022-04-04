Под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова состоялось заседание бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания.

Депутатам предлагается заслушать информацию заместителя Премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжанова о результатах рассмотрения государственными органами обращений граждан, поступивших депутатам Мажилиса в ходе их выезда в регионы.

В первом чтении палате предстоит обсудить законодательные поправки по вопросам совершенствования исполнительного производства. Соответствующий законопроект разработан депутатами Парламента в целях устранения пробелов, коллизий и противоречий в законодательных актах по вопросам исполнительного производства, а также норм, способствующих коррупционным проявлениям.

В проект повестки включены также поступившие в Мажилис новые законопроекты. Это поправки по вопросам совершенствования гражданского законодательства и ратификация Протокола о прекращении действия Соглашения между правительствами государств– участников СНГ о согласованных принципах налоговой политики.