Бюро Мажилиса

На обсуждение депутатов в первом чтении вносятся законодательные поправки по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Соответст­вующие законопроекты разработаны депутатами Мажилиса во исполнение поручения Главы государства о криминализации насилия в семейно-бытовой сфере и ужесточении наказания за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних.

В первом чтении Палате предлагается обсудить также поправки по вопросам доступа к информации и общественного участия. Законопроект закреп­ляет механизмы и инструменты обеспечения доступа к информации лиц с инвалидностью, а также усиливает государственный контроль в сфере обеспечения доступа к информации.

В проект повестки включены также поступившие в Мажилис новые законопроекты относительно приведения некоторых изменений в соответствие с нормами Конституции и поправок в закон о правоохранительной службе. Палате предстоит назначить по ним сроки подготовки заключений профильными комитетами.