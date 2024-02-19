Бюро Мажилиса Свежий выпуск 19 февраля 2024 г. 0:30 0 Маулен Кенжегулов На заседании бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания. фото из архива "КП" На обсуждение депутатов в первом чтении вносятся законодательные поправки по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Соответствующие законопроекты разработаны депутатами Мажилиса во исполнение поручения Главы государства о криминализации насилия в семейно-бытовой сфере и ужесточении наказания за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних. В первом чтении Палате предлагается обсудить также поправки по вопросам доступа к информации и общественного участия. Законопроект закрепляет механизмы и инструменты обеспечения доступа к информации лиц с инвалидностью, а также усиливает государственный контроль в сфере обеспечения доступа к информации. В проект повестки включены также поступившие в Мажилис новые законопроекты относительно приведения некоторых изменений в соответствие с нормами Конституции и поправок в закон о правоохранительной службе. Палате предстоит назначить по ним сроки подготовки заключений профильными комитетами. #собрание #повестка #бюро Мажилиса