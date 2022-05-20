Бывшему главному экологу Актюбинской области заменили штраф на тюремный срок

Суд заменил штраф на тюремный срок бывшему руководителю Департамента экологии Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт облсуда.

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Актюбинского областного суда приговор в отношении бывшего руководителя Департамента экологии Актюбинской области А., обвиняемого в получении взятки, изменен.

Ранее приговором суда №2 города Актобе А. был признан виновным по части 2 статьи 366 УК и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки – 12 млн тенге – с пожизненным лишением права заниматься определенной деятельностью.

Как напомнили в суде, А. будучи руководителем Департамента экологии Актюбинской области получил взятку 400 тысяч тенге за выдачу ТОО решения об экологическом разрешении для объектов І категории.

«Санкция части 2 статьи 366 УК предусматривает наказание в виде штрафа от 50 до 60-кратной суммы взятки либо лишение свободы от 3 до 7 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Судебная коллегия, учитывая общественную опасность совершенного преступления, а также личность подсудимого, совершившего тяжкое уголовное правонарушение, нарушившим тем самым принятую им присягу и профессиональную клятву, постановила назначить более строгое наказание в виде лишения свободы.

При этом принимая во внимание раскаяние, признание вины, его возраст – 61 год – и отсутствие судимости, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке Республики Казахстан и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора», – сообщили в облсуде.

Приговор суда вступил в законную силу.