Экс-руководитель областного департамента экологии Нуржан Аккул осужден за взяточничество, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

«Нуржан Аккул 19 декабря прошлого года, будучи руководителем департамента экологии Актюбинской области, был задержан Антикоррупционной службой по Актюбинской области за получение взятки в сумме 400 тысяч тенге от директора субъекта предпринимательства.

Данную взятку получил за выдачу разрешения на воздействие на окружающую среду эмиссий для объектов первой категории и дальнейшее общее покровительство», – рассказали в Антикоре.

13 апреля текущего года приговором суда №2 города Актобе экс-руководитель областного департамента экологии Нуржан Аккул признан виновным по факту получения взятки в значительном размере и ему назначен штраф в размере 12 млн тенге.

Кроме того, экс-руководитель пожизненно лишен права занимать должности в государственных органах.