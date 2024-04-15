Бывшие уголовники и психбольные работали в школах Павлодарской области

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В Железинском районе в организациях образования работали лица, совершившие тяжкие преступления, а также имеющие психические заболевания.

Так, в одном из детских садов около 5 лет работал осужденный за убийство человек.

В нескольких образовательных учреждениях установлены работники, привлекавшиеся за избиение и побои, что прямо запрещено трудовыму законодательством.