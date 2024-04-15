Бывшие уголовники и психбольные работали в школах Павлодарской области
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Прокуратура региона установила вопиющее нарушение норм трудового законодательства в образовательной сфере, передает Kazpravda.kz
В Железинском районе в организациях образования работали лица, совершившие тяжкие преступления, а также имеющие психические заболевания.
Так, в одном из детских садов около 5 лет работал осужденный за убийство человек.
В нескольких образовательных учреждениях установлены работники, привлекавшиеся за избиение и побои, что прямо запрещено трудовыму законодательством.
«Принятыми прокуратурой Железинского района мерами вышеуказанные лица уволены, а их руководители понесли наказание в дисциплинарном порядке. В целом защищены права более 500 несовершеннолетних», – заключили в госоргане.