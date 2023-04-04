Бывший министр энергетики назначен советником президента РК

Болат Акчулаков назначен советником президента Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Распоряжением главы государства Акчулаков Болат Уралович назначен советником президента Республики Казахстан.
Болат Акчулаков родился в 1971 году городе Гурьеве (ныне – Атырау).
В 1994-1995 годы – экономист, главный экономист Alem Bank Kazakhstan.
В 1995-1997 годы – начальник отдела, директор департамента Центрально-Азиатского банка сотрудничества и развития.
В 1997-2001 годы – старший эксперт, менеджер, главный менеджер, заместитель директора департамента ЗАО ННК «Казахойл».
В 2001-2003 годы – бизнес-аналитик, менеджер, финансовый директор Commonwealth and British Services Ltd.
В 2003-2006 годы – исполнительный директор по управлению долями СП ЗАО ННК «Казмунайгаз».
В 2006-2008 годы – вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.
В 2009-2010 годы – управляющий директор по вопросам управления электроэнергетическими и нефтегазовыми активами АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».
В 2010-2011 годы – генеральный директор ТОО PSA.
В 2011 году – президент АО «Национальная компания «КазМунайГаз»;
В 2012-2014 годы – вице-министр нефти и газа РК.
В 2014-2017 годы – генеральный директор ТОО Almex Petrochemical.
В 2016-2017 – генеральный директор объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY».
В 2017-2019 годы – вице-министр энергетики РК.
В 2019-2021 годы – генеральный директор ассоциации KAZENERGY.
В 2019-2021 годы – генеральный директор ТОО Almex Petrochemical.
В 2021-2022 годы – управляющий директор по управлению активами АО «Самрук-Қазына»;
С 11 января 2022 года был министром энергетики Республики Казахстан.