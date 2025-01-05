Бывший вице-министр культуры и спорта предан суду

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Завершено расследование в отношении бывшего вице-министра культуры и спорта Ерлана Кожагапанова и руководства подрядной организации по подозрению в совершении тяжких преступлений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор



Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении свыше 1 млрд тенге.

13 декабря 2024 года Генпрокуратурой обвиняемые преданы суду.



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