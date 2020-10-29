Cбой в любом банке не должен расцениваться, как уязвимость – Мусин о неполадках на Kaspi.kz

Сбой в банке не должен расцениваться, как уязвимость. Таким мнением поделился министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на брифинге в СЦК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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"Это частная информационная система. В рамках своих полномочий мы можем реагировать, если будут конкретные жалобы на обработку и неправомерное использование персональных данных, то есть, нарушения информбезопасности. Соответственно, у нас сейчас нет информации о том, что случилась утечка персональных данных или нанесен вред гражданам страны в части злоупотребления использования их персональными данными", - сказал Мусин.
Он пояснил, что из-за этого МЦРИАП не провело соответствующие проверочные мероприятия в Kaspi bank.
"Но хочу напомнить, что в информационной среде всякое происходит. Если на дорогах ездят машины, то могут быть ДТП. Поэтому комитет информбезопасности для этого и создан, если будут какие-то происшествия, то мы будем на них реагировать. Мы не считаем, что сбой в одном банке должен расцениваться, как уязвимость или как какое-то действие, которое противоречит законодательству республики", - добавил министр.
Также, ему задали вопрос: насколько казахстанцы защищены от такого рода сбоев в банках.
"Это гражданская правовая ответственность перед гражданами страны. Если реально какие-то угрозы возникают, они (банки - прим.ред.) сразу же закрывают доступы и решают проблему. Это информационные системы. Любая информсистема, любой банк второго уровня или портал электронного правительства - это объект, который живет своей жизнью. В нем если какие-то проблемы происходят, то конечно же все по стандарту должны принимать определенные действия - отключать базы данных от интернета и разбираться, выявляя узкие места и локализовать причины", - ответил Мусин.
Напомним, накануне в системе банка Kaspi.kz произошел технический сбой
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