Чарующие мелодии Кенена Азербаева

фото Игоря Бургандинова

Познакомить слушателей с произведениями представителей жетысуской музыкальной школы, к которой принадлежал талантливый акын, взялась команда центра национального искусства «Халық қазынасы» Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» им. Р. Баглановой. По словам администратора центра Руслана Макымова, мероприятие изначально готовилось в формате концерта-лекции, когда музыкальные номера чередуются с выступлениями ведущего, позволяющими слушателям лучше понять произведения, узнать историю их создания.

Подобный формат пришелся публике по душе. Не только молодым людям, открываю­щим для себя сокровищницу казахской музыки, но и меломанам историко-искусствоведческий экскурс помог разобраться в жанровых особенностях творчества представителей жетысуской школы и социальной проблематике их произведений. К примеру, многие впервые узнали, что внешне задорно-шутливая песня Кенена Азербаева «Көкшолақ» является обличением праздной жизни байских детей и что сложена она была во время встречи с богатой девушкой, решившей попрекать молодого Кенена его бедностью и безгривым дряхлым скакуном.

Почетными гостями вечера стали видные представители творческой интеллигенции Кыргызстана, среди которых был и поэт Туголбай Казаков, автор известной песни «Жамгыр төктү», включенной в программу концерта. Их присутствие приобрело глубоко символичное значение, ведь, как известно, Кенен Азербаев называл крупнейшего кыргызского акына Токтогула одним из своих учителей и обращался к братскому народу с проникновенными словами: «Мы с вами были издавна в соседях — ⁄ Нет разницы у вас, у нас в судьбе. ⁄ То вы к нам, а то мы к вам в гости едем, ⁄ То сватов шлем, то сватов ждем к себе».

Творчество представителей жетысуской музыкальной школы отличает разножанровость. Чтобы подчеркнуть эту важную особенность, организаторы концерта включили в программу песни, кюи, терме таких мастеров, как Суюнбай Аронулы и Нургиса Тлендиев. Также прозвучала сложенная Жамбылом песня «Жиырма бес». Отнюдь не случайно попала она в программу.

Для казахской литературы развитие песенной поэзии неразрывно связано с творчеством акынов. Акын, по словам литературоведа Мухамеджана Каратаева, мог заменить своим слушателям целое театрализованное представление, так как являлся и поэтом, и композитором, и певцом-исполнителем. Нет ничего удивительного в том, что лучшие образцы казахской песенной поэзии были созданы именно акынами – представителями складывавшегося веками народного литературно-музыкального искусства.

Большим подарком слушателям стали малоизвестные композиции поэта-жырау Садыкожи Мошанулы и композитора Капеза Байгабылулы. Заслуженный деятель Казахстана Нурболат Арзамасулы отметил, что произведения эти, несмотря на свой солидный возраст, исполняются впервые. Представляя композиции слушателям, артисты хотели расширить их знания о нацио­нальной музыкальной культуре.

Но костяком программы были все же произведения Кенена Азербаева. В частности, прозвучала знаменитая песня «Ойжайлау», сложенная акыном в 1910 году. Со свойственной лиричностью и задушевностью, а также с добрым юмором он воспел в ней красоты родной природы и возвышенность любви, охватившей молодое горячее сердце. Бурных аплодисментов удостоилось и исполнение уже упоминавшейся песни «Көкшолақ». Стоило зазвучать первым строчкам задорного припева, как артисту тут же начинал подпевать весь зал.

Отметим и тот факт, что почетную миссию представить слушателям произведения акынов и композиторов Жетысуского края взяли на себя выдающиеся отечественные певцы и музыканты, среди них – заслуженные дея­тели РК Жангали Жузбай, Ерлан Рыскали, Кумарбек Калкатай, Елмура Жанаберген, Раушан Оразбаева, Айгул Елшибаева, Ардак Балажанова, Нурболат Арзамасулы, деятели культуры РК Толганбай Сембаев, Ерболат Шалдыбеков, обладатели знака «Мәдениет саласының үздігі» Кайрат Айтбаев, Перизат Турарова, Батырлан Абенов, Гулниза Жумажанова, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» Аскар Мукият, лауреаты международных и республиканских конкурсов Динисламбек Жайлаубай, Биржан Айтахмет, Жазгуль Данылбаева, Жасулан Есимхан, Бекарыс Коштаев, Бауыржан Мухаметбай.

Завершился концерт выступлением сына Кенена Азербаева – видного акына и композитора Бакытжана Кененулы. Он прочитал со сцены стихи своего отца и выразил уверенность в том, что молодое поколение станет достойным продолжателем дела славных деятелей прошлого и заботливым хранителем несметных богатств многовековой казахской культуры.