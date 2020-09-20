Часть "горбатого" моста обрушилась в Нур-Султане

Закон и Порядок
Фото ДЧС Нур-Султана
Фрагмент моста, выходящего на шоссе Алаш в Нур-Султане, обрушился на железнодорожные пути, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в пресс-службе столичного Департамента по ЧС, информация о частичном обрушении "горбатого" моста поступила в 04:50 утра 20 сентября.

"На место вызова были направлены сотрудники департамента по ЧС города Нур-Султан для осмотра. По прибытию выяснено, что при проведении демонтажных работ ТОО "КазахДорСтрой" обрушилась железобетонная балка на железнодорожные пути. На месте продолжаются работы по очистке путей, производится демонтаж моста, задержки движения поездов нет, движение машин по мосту перекрыто только в левой части. Жертв и пострадавших нет", – уточнили в пресс-службе ДЧС.

Как отметили в департаменте, в марте мост на шоссе Алаш признан аварийным после визуального обследования путепровода и выявления дефектов. В дальнейшем на основании результатов обследования технического состояния пролетного строения указанный путепровод был закрыт, движение по мосту ограничено.

Популярное

Все
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Как перестать терять людей в ДТП?
В забое станет безопасней
Выбор во имя жизни
Полеты над Бурабаем
В мир удивительных открытий
Концептуальные аспекты новой Конституции
Назначен первый заместитель Премьер-министра
Усы, лапы и хвосты поборолись за призы
Педагог работает на будущее страны
Серке, Сералы, Сер-аға...
Три счастливых дня
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Краевед по велению души
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О ратификации Договора о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан
Интеллектуальный капитал в действии
МВД раскрыло наркосхемы с участием иностранцев
Токаев подписал Указ о присвоении звания «Халық қаһарманы»
В Казахстане усиливают контроль за безопасностью такси
Вручены государственные награды от имени Президента
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Песнь домбры зазвучала в степи
Мыслитель планетарного масштаба
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Учиться делать правильный выбор
Озеро надежды: история любви и прощения на берегу Иссык-Куля
Названы самые желанные бренды мира
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
Когда в ауле не хватает девушек...
Касым-Жомарт Токаев наградил Андрея Бабиша орденом «Достық» І степени
В Алматы открылся международный инновационный вуз
Құлагер казахского кино
Казахстан одержал ещё две победы на ЧМ по настольному теннису в Лондоне
Мечтает о спортивных победах
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!

Читайте также

Взятка за «тайский массаж»: подозреваемого доставили из Гру…
Как перестать терять людей в ДТП?
Скрытый канал незаконной миграции ликвидировали в Павлодарс…
Иностранца с крупной партией наркотиков из Бангкока задержа…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]