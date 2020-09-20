Часть "горбатого" моста обрушилась в Нур-Султане

Фрагмент моста, выходящего на шоссе Алаш в Нур-Султане, обрушился на железнодорожные пути, передает Kazpravda.kz.
Как сообщили в пресс-службе столичного Департамента по ЧС, информация о частичном обрушении "горбатого" моста поступила в 04:50 утра 20 сентября.
"На место вызова были направлены сотрудники департамента по ЧС города Нур-Султан для осмотра. По прибытию выяснено, что при проведении демонтажных работ ТОО "КазахДорСтрой" обрушилась железобетонная балка на железнодорожные пути. На месте продолжаются работы по очистке путей, производится демонтаж моста, задержки движения поездов нет, движение машин по мосту перекрыто только в левой части. Жертв и пострадавших нет", – уточнили в пресс-службе ДЧС.
Как отметили в департаменте, в марте мост на шоссе Алаш признан аварийным после визуального обследования путепровода и выявления дефектов. В дальнейшем на основании результатов обследования технического состояния пролетного строения указанный путепровод был закрыт, движение по мосту ограничено.
