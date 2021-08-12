Части тела разбросал по мусорным бакам. Приговор вынесли убийце в Павлодарской области
Екатерина Елисеева
В Павлодарской области вынесли приговор мужчине, который убил женщину в ходе конфликта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области.
"Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Павлодарской рассмотрено уголовное дело по факту убийства. 11 октября 2020 года в городе Аксу между Л. и потерпевшей Г. в ходе употребления алкогольных напитков возник конфликт из-за того, что Л. не вернул ей деньги по расписке. Тогда Л. нанес удар ножом в область грудной клетки Г., отчего наступила ее смерть", – говорится в сообщении.
По данным суда, с целью скрыть следы преступления, Л. ножом расчленил труп и на следующий день разбросал мешки с частями тела по разным мусорным контейнерам города, а один закопал на окраине города. Вина подсудимого доказана его частичными признательными показаниями, заключениями экспертиз.
"Прокурор просил назначить 14 лет лишения свободы, потерпевшие – родители погибшей - просили лишить его свободы на максимальный срок, который по части 1 статьи 99 УК составляет 15 лет. Подсудимый Л. просил назначить наказание соразмерно содеянному. С учетом частичного признания вины и отсутствия судимостей суд назначил Л. 10 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил", – дополнили в пресс-службе суда.
Напомним, о гибели пропавшей Галины Губиной сообщили в Instagram волонтеры. Как оказалось, мужчина расчленил жертву и вывез на свалку. "Нужны были кости, по которым можно было бы сделать экспертизу, но их, к сожалению, изначально не удалось найти на том месте, которое указал подозреваемый", – говорится в сообщении.