Человек и Закон

– Жангельды Тимергалиевич, День Конституции – один из главных государственных праздников нашей страны. Значение Основного закона хорошо отражает казахское понятие «Ата заңы». В качестве адвоката Вы защищаете права граждан. Как часто обращаетесь к нормам Конституции?

– Конституция – Основной закон, документ, в котором прописаны все права, обязанности граждан и механизмы государственного устройства – избрания Президента, депутатов Парламента, а также принципы правосудия.

Для меня, как юриста, Конституция – священная книга, в которой заключены основы правоотношений гражданина и государства, принципы сосуществования людей. Основной закон формирует всю систему ценностей и поведения человека, начиная от отношения к семье и заканчивая уплатой налогов или обязанностью служить в армии.

Кстати, отмечу: многие не знают о том, что у Конституции прямое действие. К примеру, у нас есть право на свободное передвижение, на обязательное среднее образование. Когда эти права нарушаются, можно ссылаться на нарушение конституционного права.

Но, к сожалению, наши суды и юристы в основном ссылаются на нарушение норм того или иного закона, и редко – на нарушение статей Конституции.

– Адвокатура призвана защищать права человека и гражданина. Как Вы считаете, становится ли эта организация важным звеном в системе правосудия?

– Я полагаю, адвокатура как любое сообщество, общественное движение зависит от лидера, который возглавляет его. Рад, что в наших рядах два года назад появился юрист Айдын Бикебаев, которого мы избрали председателем Республиканской коллегии адвокатов Казахстана.

Считаю, что он внес весомый вклад в развитие этой сферы. Коллегия стала авторитетной организацией, повысился профессиональный уровень самих адвокатов, к ним стали прислушиваться.

Сегодня это здоровый полноценный организм, который работает, развивается и улучшается. Многие адвокаты добиваются успеха в судебных спорах. Возрастает количес­тво выигранных дел, что вселяет уверенность в верховенство закона.

Это свидетельствует о том, что наше общество становится более цивилизованным, правовым и открытым.

– В День Конституции мы должны говорить и о правах наших детей. Почему при наличии стольких госорганов несовершеннолетние в Казахстане остаются беззащитными?

– Я писал об этом много раз. Считаю, что здесь большую роль играет отношение к проблемам со стороны родителей. У нас созданы хорошие правозащитные институты, разработаны нормы, механизмы. Права детей защищены Конституцией. В ней есть статья о неприкосновенности человеческого достоинства. А ведь многие наказывают детей, вероятно, потому, что они слабее взрослых.

Проблема в ценностях, в общественном сознании. Я 10 лет решаю проблемы школьников – тяжелые рюкзаки, вторая, третья смены, продление учебного года – но воз и ныне там, сами же родители, чаще всего, остаются безучастными.

– А как бороться с тем, что в большинстве своем наших граждан отличают правовой нигилизм и неуважение к закону?

– Есть хорошая фраза: безнаказанность порождает вседозволенность, приводящую к преступлению. Проб­лема в этом плане лежит не только в сознании граждан, но и в действиях полиции, судов, когда они лояльно относятся к преступникам.

Самый яркий пример – внедрение ремней безопасности для автолюбителей. Два-три года проводились постоянные рейды, взимались штрафы, сегодня мы видим результат – всех научили пристегиваться. Или возьмем Сингапур: все знают, какие солидные штрафы применяются там даже за незначительное нарушение общественного порядка. И это тоже имеет хороший эффект.

Обязанность и прерогатива государства – защищать права граждан. В нашей стране с 1 января 2023 года действует Конституционный суд. Это замечательный институт, который занимается проверкой различных норм на их соответствие Конституции.

Действует Административный процедурно-процессуальный кодекс РК, самый лучший и полезный закон в Казахстане, потому что он защищает права граждан и юридических лиц в спорах с чиновниками. А чего стоит «еOtinish» – уникальнейший портал, через который можно легко и просто подавать жалобы, предложения и заявления.

Словом, государство создало инструменты для обратной связи, есть все условия, однако люди по-прежнему предпочитают жаловаться в соцсетях, порой отрицая факты.