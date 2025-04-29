Наш герой родился в Каракалпакии. По стечению семейных обстоятельств с трех до шести лет воспитывался в детском доме. А в шесть лет его забрал отец в Костанайскую область, где у него была новая семья. После окончания школы и службы в армии судьба закинула Виталия в Ленинабад, где он окончил мединститут, женился и стал папой двух дочек.

В начале 1990-х он прошел обучение в Южной Корее, освоив методы нетрадиционной восточной медицины. В 1995-м, после начала гражданской войны в Таджикистане, врач оказался в Алматы. В 1997-м по контракту работал в Италии и Германии.

В 2002 году Виталий Константинович поехал на месяц в Западно-Казахстанскую область, в город Аксай, чтобы поддержать свою супругу-переводчика. Однако в итоге задержался там на целых 23 года. Оглядываясь назад, он отмечает, что именно в Казахстане состоялся как личность, стал уважаемым доктором, депутатом районного маслихата и меценатом.

36 лет врач занимается любимым делом. Свыше полутысячи человек он буквально поставил на ноги после инсультов, инфарктов, параличей. Только за время работы в Аксае через его руки прошло около 18 тыс. пациентов, которые не скупились на слова благодарности, когда возвращались домой. А доктор не только лечил людей, но и всегда старался учить ремеслу молодежь. Специально для родителей деток с диагнозом ДЦП проводил бесплатные мастер-классы. Также он старается чаще организовывать дни массажа для инвалидов, помогать малообес­печенным гражданам.

К слову, Виталий Ан в свое время взял под опеку восемь ребят из малообеспеченных семей, обу­чив их профессии массажиста. Гордится и тем, что смог осчастливить шесть семей, у которых после долгих лет ожиданий наконец-то появились дети. Одна из его пациенток ждала ребенка 12 лет! В Южной Корее после неудачных сеансов ЭКО врачи вынесли ей печальный вердикт. Но она не сдалась, и, к счастью, лечение у Виталия Константиновича принесло результат.

Семья же Виталия Ана усыновила двоих детей, забрав их из детского дома.

– Максату и Асхату было тогда 10 и 12 лет. Думаю, что сумел дать им все, что было в моих силах – семейный очаг, заботу, образование. Когда они вырос­ли, сыграл им свадьбы, купил квартиры, младшему подарил машину... Сегодня они уже сами отцы семейств. И их дети мне также дороги, как и внуки моих дочерей Ирины и Юлии, – рассказывает Виталий Ан. – Старший сын получил медаль за добросовестный труд во время пандемии. Он один из лучших моих учеников.

Виталий Константинович признается, что его часто спрашивали, почему он выбрал мальчишек-казахов. На это он отвечает кратко: корейцы в долгу перед казахским народом. В период их переселения с Дальнего Востока в Казахстан простые казахи первыми протянули руку помощи, делились последним куском хлеба. Здесь корейскому этносу помогли сохранить обычаи, традиции и культуру. Такое не забывается.

Сегодня доктор вспоминает, как в первый же год работы в Аксае взял шефство над областным детским домом в Уральске, где воспитывались 175 детишек. Каждое воскресное утро он начинал с того, что ехал на рынок закупать сладости и фрукты для тех ребят. Кстати, все они до сих пор помнят Виталия Константиновича и ласково называют его своим папой, не забывая приглашать на свадьбы и другие семейные торжества.

Нельзя не сказать и о том, что именно Виталий Ан в 2020 году организовал в Уральске создание сквера «Пять поколений». Здесь на мемориальной доске высечены слова благодарности казахам от корейского народа за помощь и участие в нелегкие годы после масштабного переселения.

У входа в тот сквер размещена доска, где за стеклом – номер газеты «Правда» за 9 июля 1937 года, специально заказанный в госархиве Москвы. В том номере напечатано постановление правительства «О выселении корейского населения из пограничных районов Дальневосточного края». На основании документа и началась депортация, и 172 тыс. корейцев переселили в Казахстан и соседние республики.

– Пять поколений корейцев живут на казахстанской земле, – говорит Виталий Константинович. – Наши народы вместе пережили немало трудностей. Эту мысль мы постарались передать через «эволюцию» лавочек в сквере. Так, у самого входа поместили бревно, которое напоминает о тяжелых бытовых условиях переселенцев, когда многие обедали на голой земле. Потом идут грубо сколоченные скамьи, дальше – все комфорт­нее и современнее. Так из поколения в поколение менялась и наша жизнь.

Также в сквере соорудили «дорожку здоровья». Это зона рефлексотерапии под открытым небом, построенная на собственные средства Виталия Ана. В теплое время года тут можно пройтись без обуви по крупным булыжникам, по бревнышкам, гальке, речному песку, а также мягкой газонной траве. Такой сеанс массажа стоп оздоравливает весь организм. Не забыли и про малышей, для которых установили детскую площадку и песочницы. А украшают сквер красивые клумбы и садовая архитектура.

Виталий Ан подчеркивает, что корейцы чтят семейные ценности, молодежь уважает старших. Он уверен, что заложенные доб­рые традиции будут передаваться из поколения в поколение. К слову, его дочери сегодня также занимаются благотворительнос­тью. А Виталий Ан бережно хранит в сердце память о своем отце – Константине Борисовиче Ане. О нем с теплом и благодарностью вспоминают в северных областях Казахстана, где он многие годы работал хирургом.

– Спустя сорок лет меня нашли люди, в доме которых мой отец был самым почитаемым гостем. Они сказали, что у казахов есть хорошая традиция: если родители тесно общались, значит и дети должны продолжать эту дружбу. Теперь мы дружим семья­ми, их дети учатся в Алматы, не забывают привозить мне гостинцы. Это дорогого стоит, – считает наш герой.

Слушая собеседника, ловила себя на мысли, что встретилась с тем, кого мы называем «Адал азамат» – человеком, который честно трудится, спешит на помощь тем, кто в ней нуждается, делится своим опытом с молодыми. Вся его жизнь, его помыслы и поступки говорят сами за себя. Его главный девиз: надо жить и работать так, как будто на тебя смотрит Всевышний...