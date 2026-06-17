Как повысить культуру чтения?

16 мая Глава государства подписал Указ «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации», предусматривающий комплекс мер, включая поддержку отечественных авторов и издательского дела, учреждение национальной премии, разработку концепции «Читающая нация» на 2027–2031 годы. Как формировать культуру чтения, размышляют представители госорганов, книжных клубов, писатели, поэты и культурологи.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Больше половины респондентов не читают

Жулдызай Искакова, председатель Казахстанского института общественного развития:

– Казахстанский институт общественного развития (КИОР) действует с 2019 года. Это аналитический центр, подведомственный Министерству культуры и информации. Уже на протяжении семи лет мы проводим различные исследования: это вопросы семьи, гражданского общества и другие. Около 95 процентов наших исследований являются открытыми, с ними можно ознакомиться на сайте КИОР.

Одно из исследований, которое мы провели в 2023 году, затрагивало вопросы чтения. Выяс­нилась очень интересная и, в принципе, ожидаемая картина. Обычно наша выборка состав­ляет не менее 2 400 рес­пондентов. Так вот, 46 процентов опрошенных рассматривают книги как основной источник знаний. При этом более 50 процентов респондентов не прочитали ни одной книги за пос­ледний год. Особого внимания заслуживает­ возрастная группа от 29 до 45 лет. По нашим исследованиям, именно представители этой категории наименее вовлечены в культуру чтения.

Кроме того, в 2024 году Казахстан занял 95-е место среди 102 стран мира по уровню чтения по версии SEO World. В среднем это 2,7 книги в год на человека, или около 65 часов чтения. Это значительно ниже результатов развитых стран. По последним данным PISA, лишь 36 процентов казахстанских школьников достигают базового уровня читательской грамотнос­ти, тогда как в Сингапуре, Японии и Эстонии этот показатель достигает 80 процентов.

Понимая всю эту картину, мы осознаем, насколько актуальным и важным стал Указ Президента «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации». Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева провела совещание по вопросам комплексной реа­лизации этого указа. В рамках документа предусмотрено около 50 мероприятий по девяти ключевым направлениям. Среди них – развитие культуры чтения, поддержка отечественных авторов, совершенствование книжной отрасли, формирование цифровой читательской грамотности и другие меры.

Мы со своей стороны готовим аналитические материалы, собираем экспертные сообщества людей, которые продвигают культуру чтения как при поддержке государства, так и самостоятельно. Поэтому для нас особенно важны мнения и предложения писателей, поэтов, издателей, библиотекарей, ученых и руководителей книжных клубов.

Книжные клубы в школах

Айжан Киманова, основатель книжного клуба Astana Book Club:

– Я занимаюсь книжным клубом с 2011 года. За это время через наш клуб прошло около трех тысяч человек, вместе мы прочитали более 200 книг.

Сама читаю с трех лет. Моим детям сейчас девять и двенадцать лет, и они тоже очень любят книги. Я начала выкладывать в Instagram видео о том, как они читают перед сном. Эти ролики обрели большую популярность. Люди начали спрашивать, как нам удалось привить детям любовь к книгам.

В 2024 году я в тестовом режиме открыла книжный клуб для детей. Проект очень хорошо пошел. В то же время я ужаснулась тому, насколько плохо читают современные дети.

Когда ребенку просто дают список литературы на лето и говорят «прочитай», это редко работает. Человек по своей природе ленив, а дети тем более. Они не будут читать просто потому, что им сказали. А в книжном клубе ребенок понимает, что есть группа, есть ответственность перед другими участниками, есть желание не отставать и хотя бы одну книгу в месяц прочитать.

Сейчас более 50 детей стали членами книжных клубов Astana Book Club. Пока среди их участников только дети из Астаны, Алматы, а также из-за рубежа – подключаются Кипр, Прага, США. Это казахоязычные и русскоязычные дети, которые переехали вместе с семьями в другие страны.

Буквально за месяц дети, про которых родители говорили, что они вообще не читают, смогли полностью прочитать книги объемом по 300 страниц. Более 80 процентов участников дочитывают книги до конца. Это очень высокий показатель.

Также мы запустили группы на казахском языке. И это стало для нас огромным вызовом. Потому что на казахском языке существуют совершенно другие проблемы. Дело не только в том, что дети мало читают. Очень сложно найти качественные книги. Они часто уступают по качеству оформления: неудобные шрифты, слабые иллюстрации. Поэтому здесь необходим комплексный подход. Нужно работать и с издательствами, и с развитием книжных клубов.

Мне бы хотелось запускать такие проекты непосредственно в школах. Многие родители сами предлагают организовать книжный клуб в школе.

Моя дочь учится на гранте в британской школе, и уже два года я наблюдаю, как там устрое­на культура чтения. Для них чтение – неотъемлемая часть образовательного процесса. Мне нравится организация школьных библиотек. Каждый день ребенок проводит в библиотеке 25 минут.

Кроме того, там существует система guided reading – сопровождаемого чтения. Она много лет успешно применяется в Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Суть методики в том, что ребенок не остается один на один с книгой. Если в классе 21 ученик, их делят на три группы по уровню подготовки. Даже дети одного возраста читают разные книги, соответствующие их уровню читательских навыков. Во время занятий учитель не просто следит за чтением, а задает вопросы: что ты узнал? что понял? что думаешь об этой книге? То есть дети не только читают, но и обсуждают прочитанное. Благодаря этому значительно улучшается понимание текста.

Каждый родитель заинтересован в том, чтобы его ребенок читал. Кроме того, существует проблема гаджетизации. Родители всерьез обеспокоены тем, что дети проводят слишком много времени в телефонах. Поэтому они записывают их в книжные клубы, покупают книги, оплачивают участие в программах. Готовность вкладываться есть. Хотелось бы решить этот вопрос масштабно. Если мы действительно хотим стать читающей нацией, то речь должна идти не только об Алматы и Астане или о семьях, которые имеют доступ к хорошим книгам. Важно охватить все население.

Подключить HR-службы

Дмитрий Мельников, культуролог, профессор школы права Maqsut Narikbayev University:

– Низкий процент людей в Казахстане, заинтересованных в чтении, как мне кажется, свидетельствует о том, что для многих граждан по-прежнему актуальны так называемые ценности выживания, а не ценности самореализации.

Возьмем возрастную категорию от 25 до 45 лет. Это люди, которые активно работают и на подобные вопросы могут ответить: «Мне нужно работать, зарабатывать деньги, а читать я буду потом, на пенсии». И, конечно, в таком случае ситуация будет существенно различаться между городами, селами и районами. Например, в крупных городах, таких как Астана и Алматы, многие люди могут позволить себе образ жизни, связанный с самореализацией, личностным развитием и культурными прак­тиками.

В эпоху развития искусственного интеллекта в постиндустриальном обществе для многих организаций и крупных корпораций становится особенно актуальным вопрос развития человеческого капитала. Если говорить научным языком, важнейшей частью человеческого капитала является культурный капитал, то есть культурные компетенции человека. Имеет большое значение, что ты прочитал, что знаешь о родной и мировой культуре.

Я знаю, что многие корпорации сегодня задумываются над тем, как развивать своих сотрудников. И, на мой взгляд, необходимо сотрудничество с HR-службами различных организаций. Причем речь идет не только о профессиональном развитии – hard skills, но важно уделять внимание soft skills – комплексу умений общего характера, тес­но связанных с личностными качест­вами. А чтение и критическое мышление могут стать одним из самых эффективных механизмов такого развития.

Например, многим HR-службам можно предлагать создавать читательские клубы и внедрять чтение как инструмент развития сотрудников. Во-первых, это поз­волит выстроить процесс институционально. Во-вторых, чтение станет частью корпоративной культуры, что крайне важно.

Думаю, что здесь необходимо учитывать и особенности восприятия многих казахстанцев. Когда человек видит, что читают­ его коллеги, что это поддерживается в организации, тогда отношение меняется. Люди начинают понимать, что важно не только выполнять свою работу, но и развиваться, обсуждать прочитанное, обмениваться мнениями. Сегодня чтение – это во многом разговор. Это клубы, пространства, площадки. Многие люди читают и хотят обсуж­дать прочитанное. Поэтому такая форма работы может быть эффективной.

Важна коммерциализация проектов

Нургуль Адамбаева, поэтесса, руководитель центра культурных и социальных инициатив Aq-idea:

– Мы неоднократно реализовывали проекты в разных форматах: книжные клубы, форумы, мастер-классы. В прошлом году, например, организовали конференцию, посвященную современной казахстанской литературе. Однако мы постоянно сталкиваемся с сомнениями со стороны знакомых и коллег. Многие считают, что эта сфера неприбыльна, непрестижна и не приносит дохода. Соответственно, она кажется людям неинтересной, особенно тем, кому за 30. Ведь возраст 30+ – это активный период жизни, когда у многих маленькие дети и остро стоит необходимость зарабатывать деньги.

Когда сталкиваешься с подобным отношением, то понимаешь, что в реальности оно во многом соответствует действительности. Например, в прошлом году мы реализовали проект совместно с партнерами. Нам предоставили помещение, помогли с организацией, но сразу обозначили условие: коммерциализировать проект нельзя. То есть моя организация не могла получить никакой финансовой отдачи. В результате мотивация продолжать подобные инициативы значительно снижается.

Сейчас я являюсь соорганизатором детского книжного клуба. И это, как мне кажется, один из способов заинтересовать людей возраста 30+ через детей. Сегодня родители очень много внимания уделяют развитию детей и готовы включаться в различные образовательные инициативы ради них. Через детей родители начинают интересоваться и семейным чтением.

В рамках этого проекта нам предложили бесплатно проводить встречи в государственных библиотеках. Мы были за это благодарны, но снова столкнулись с тем же ограничением: нам разрешили проводить мероприятия, но не разрешили на них зарабатывать. То есть мы должны работать исключительно на энтузиазме, получая лишь благодарность от родителей.

Менеджерам, которые проводят такие культурные мероприя­тия, необходима поддержка. Либо библиотеки, государственные или другие структуры должны предусматривать гранты и финансовую помощь для таких проектов, чтобы у нас были ресурсы для дальнейшей работы. Либо, если предоставляется бесплатное помещение, должна быть возможность легально зарабатывать, чтобы оплачивать работу преподавателей, развивать проект и расширять его масштабы.

Многофункциональные пространства

Алия Кенжалы, советник председателя Сената Парламента РК, куратор Art&Science-проектов:

– Когда мы говорим о повышении интереса к чтению, нельзя рассматривать данный вопрос отдельно от культуры в целом. Это напрямую связано с тем, насколько часто люди посещают­ музеи, центры современного искусства, культурные пространства.

Сегодня люди читают не только в библиотеках. Современные книжные магазины и книжные пространства обычно становятся частью более широкой культурной среды. Это всегда междисцип­линарные площадки, встроенные в интересные общест­венные пространства. Если мы создаем общественные пространства, или так называемые третьи места, они должны быть многофункциональными. Там должны проходить кинопоказы, книжные обсуждения, выставки, встречи, занятия для детей. Люди должны иметь возможность прочитать книгу, посмотреть ее экранизацию и обсудить увиденное. Тогда мы будем говорить не просто о росте статистики чтения, а о повышении общего уровня культуры в стране.

Есть ли вообще такие места в регионах страны? Если честно, мне хватит пальцев двух рук, чтобы пересчитать подобные центры по всему Казахстану. И это большая проблема, которая напрямую связана с проблемой чтения.

Отдельно хочу затронуть тему цифровизации и доступности электронных книг. Насколько мне известно, Национальная библиотека проводит большую работу по оцифровке ценных изданий. Но возникает вопрос: насколько удобно людям пользоваться этими ресурсами?

Сегодня человеку гораздо проще открыть приложение, например, сервис с электронными книгами, и за пару кликов получить доступ к тексту или аудиокниге. А если я хочу найти книгу через ресурсы Национальной библиотеки, мне нужно зарегистрироваться, пройти несколько этапов... Все это влияет на уровень чтения, особенно если речь идет о произведениях казахстанских авторов.

Где литературные звезды?

Илья Одегов, писатель:

– Я много лет руковожу собственной литературной онлайн-школой «Литпрактикум». Через нее прошли обучение уже тысячи авторов. Кроме того, мы выпус­каем многоязычный литературный журнал SØZDAY.

Для популяризации чтения одним из важнейших направлений должен стать имиджевый пиар казахстанских авторов. Когда широко стал известен олимпийский чемпион Александр Винокуров, многие люди пересели на велосипеды. После успехов Геннадия Головкина вырос интерес к боксу. После достижений Бибисары Асаубаевой многие дети занялись шахматами. После появления Димаша огромное количество людей стало интересоваться

вокалом и музыкой.

В литературе у нас тоже есть свои звезды. Есть авторы, которых знают во всем мире. Проб­лема лишь в том, что о них недостаточно знают в самом Казахстане.

У нас есть драматург Айнур Карим, обладательница множества престижных международных наград. Есть поэтесса Айгерим Тажи, получившая грант Нацио­нального фонда искусств США. Есть Данияр Сугралинов с огромной армией читателей. Есть Мария Омар, чьи книги переводятся на другие языки. Но внутри страны о них знают немногие.

Министерству культуры и информации стоило бы активнее использовать потенциал таких авторов. Люди должны видеть, что литература – это не что-то устаревшее. Это модное, современное и востребованное направление, в котором есть свои яркие представители.

Кроме того, очень важно вовлекать людей в литературу через собственный опыт творчества. Я вижу это по своей школе. Через нее прошли тысячи человек. Настоящими профессиональными писателями стали лишь несколько сотен. Но остальные участники превратились в увлеченных читателей. Они поняли, насколько интересным может быть мир литературы. Поэтому было бы полезно создавать литературные школы для детей, подростков и взрослых.

Еще один важный инструмент популяризации чтения – литературные журналы. У нас их крайне мало. Собственно, именно поэтому мы и начали выпускать журнал SØZDAY.

Журнал – это своего рода навигатор по литературе. Человек может прочитать один рассказ, познакомиться с автором, понять, интересен ли ему этот стиль, и только потом решать, стоит ли читать книгу целиком. Это гораздо более простой вход в мир литературы.

Не менее важно развивать издательский бизнес. Его у нас фактически почти нет. Существует всего несколько коммерческих издательств. При этом читателям зачастую интереснее знакомиться именно с отечественными авторами. Нам ближе истории, которые происходят рядом с нами, проблемы, которые мы сами переживаем. Чем больше возможностей будет у казахстанских авторов публиковаться и выходить к читателю, тем выше будет интерес к чтению отечественной литературы.