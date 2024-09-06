Человекоподобного летающего робота создали итальянские ученые

iRonCub, по задумке создателей, в будущем поможет проводить поисково-спасательные операции в местах, слишком опасных или недоступных для людей

Фото: скриншот видео / 24.kz

Исследователи из Итальянского технологического института создали первого человекоподобного робота, способного летать. В этом ему помогают четыре реактивных двигателя, два из которых расположены на руках андроида и ещё два – в специальном ранце за спиной, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Разработка под названием iRonCub, по задумке создателей, в будущем поможет проводить поисково-спасательные операции в местах, слишком опасных или недоступных для людей.

Вес робота – 70 килограммов. Сейчас проходит испытания.