Человекоподобного летающего робота создали итальянские ученые

iRonCub, по задумке создателей, в будущем поможет проводить поисково-спасательные операции в местах, слишком опасных или недоступных для людей
Исследователи из Итальянского технологического института создали первого человекоподобного робота, способного летать. В этом ему помогают четыре реактивных двигателя, два из которых расположены на руках андроида и ещё два – в специальном ранце за спиной, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
Разработка под названием iRonCub, по задумке создателей, в будущем поможет проводить поисково-спасательные операции в местах, слишком опасных или недоступных для людей.
Вес робота – 70 килограммов. Сейчас проходит испытания.
«Наша конечная цель – создать технологию, которая будет помогать в ликвидации последствий стихийных бедствий. При помощи этого робота мы можем действовать удалённо. Это очень важно, если речь идёт о масштабных авариях и катастрофах. Робот будет прилетать и осматривать территории, оценивая масштаб трагедии, а также состояние пострадавших и выживших. Это передовая технология для реагирования на стихийные бедствия», - рассказал руководитель проекта Даниэль Пуччи.