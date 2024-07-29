Человеку впервые пересадили титановое сердце

Здравоохранение , Изобретения , В мире , США
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Айман Аманжолова
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Однако, временное использование механического органа предусмотрено до момента, когда пациенту будет выполнена трансплантация биологического сердца

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Ученые из Техасского института сердца при поддержке коллег из компании BiVACOR выполнили трансплантацию человеку полностью механического сердца из титана на магнитной подвеске, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру.

Механическое сердце представляет собой двухкамерный роторный насос, изготовленный из титана и обладающий единственной движущейся деталью,

Титановый насос, получивший название TAH (total artificial heart), отличается способностью точно воспроизводить функции обоих желудочков сердца, осуществляя кровеносное давление благодаря ротору, работающему на магнитном принципе. Об этом сообщает The Texas Heart Institute (THI).

Сердечный протез способен обеспечивать объем кровотока в 12 литров в минуту, что достаточно для того, чтобы позволить здоровому взрослому мужчине вести активный образ жизни, включая занятия спортом. Тем не менее, ученые подчеркнули, что временное использование механического органа предусмотрено до момента, когда пациенту будет выполнена трансплантация биологического сердца.

Исследователи называют механическое сердце «мостом к трансплантации» для пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью (одно- или бивентрикулярной). Ученые намерены продолжить исследования, выполнив экспериментальную пересадку еще четырем добровольцам.

 

#медицина #США #сердце #имплантация #Титан

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