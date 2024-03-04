Чем опасны новостройки?

Аким областного центра Улугбек Тналиев акцентировал внимание на поднятом Президентом страны вопросе обеспечения порядка в строительной сфере. По мнению главы города, эта проблема назревала уже давно, и он по собственному опыту знает, с какими трудностями сталкиваются чиновники и как в настоящее время «связаны» их руки из-за отсутствия рычагов давления на застройщиков.

– Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Правительства поручил навести порядок в строи­тельной отрасли. Я полностью поддерживаю эту инициативу. Качест­во строительства должно быть на первом месте. Поставленный акцент является важным шагом в обеспечении безопасности граждан, – сказал Улугбек Тналиев.

Напомним, в течение последних месяцев в Актау дважды произошло возгорание наружной обшивки новостроек. Глава города лично выезжал на место происшествия после первого эпизода. Было нарушение правил строительства застройщиком, использовавшим пенопласт при наружной отделке. Аким указал на то, что легковос­пламеняемые материалы ни в коем случае не должны использоваться строителями, однако уже через месяц произошел пожар в очередном строящемся здании. Причина все та же – пенопласт в наружной отделке.

– Всем известно, что в прошлом году произошел пожар, в результате которого загорелась обшивка фасада одного из жилых домов города. Этот инцидент свидетельствует о том, что в процессе строительства были использованы материалы плохого качества. Я лично посещал это место для проверки, – рассказывает аким. – Главным приоритетом должна быть безопасность жителей города. Важно уделять внимание не только внутренним аспектам, но и обеспечивать высокое качест­во и безопасность фасадов жилых домов.

В результате предыдущего пожара сгорело 170 кв. м жилой площади. Пенопласт в отделке, к слову, является одним из легковоспламеняющихся элементов, поэтому аким призвал строительные компании подбирать качественные и безопасные материалы для строительства жилья. По его мнению, государство должно осуществлять контроль за качеством строительства и при необходимости обязывать застройщиков исправлять недостатки.

Еще одна головная боль для акимата – это шлагбаумы и заборы. Граждане огораживают свои жилые комплексы, однако видимость такой «безопасности» может сыграть с ними злую шутку. Спасатели ДЧС в очередной раз обращают внимание акима на сложности при подъезде пожарной техники вплотную к домам.

– Недавно я провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где обсуждался этот вопрос. Представители ДЧС высказывали опасения относительно возможных затруднений в проезде специализированной пожарной техники на территорию жилых домов в случае чрезвычайной ситуации из-за наличия шлагбаумов, ворот и ограждений. Так, для тушения пожаров в многоэтажных жилых домах применяется специализированная пожарная техника АКП-54. Общая ее длина составляет 12,7 метра, а ширина – 2,5 метра. Но в случае распространения пожара и необходимости использования автоподъемника эта техника должна развернуть опорные ножки. И тогда ширина АКП-54 достигает 6,5 метра. Однако на территории некоторых жилых домов города отсутствует достаточное пространство для таких маневров из-за наличия тех же шлагбаумов, ворот и ограж­дений. В связи с этим я поручил отделу архитектуры и градострои­тельства города совместно с управлением государственного архитектурно-строи­тельного контроля направить уведомления строительным компаниям об обеспечении беспрепятственного доступа пожарной техники во дворы жилых домов, – отметил аким Актау.