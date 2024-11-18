Чемпион мира по боксу встретился с гвардейцами

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Известный казахстанский профессиональный боксер и чемпион мира, тяжеловес Едиль Кожамбердиев, представляющий Казахстан на мировой арене, посетил воинскую часть 5571 имени Героя Советского Союза, гвардии полковника Бауыржана Момышулы Национальной гвардии МВД РК, где встретился с личным составом

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В ходе мероприятия гвардейцам рассказали о жизненном пути боксера, его спортивных достижениях и планах на будущее. Главной целью встречи стало вдохновить военнослужащих примером ярких побед и упорного труда чемпиона.

Солдаты активно задавали вопросы, делились мнениями и получили возможность узнать о жизненных уроках, которыми спортсмен охотно поделился. Для многих эта встреча стала стимулом проявить интерес к боксу. Едиль Кожамбердиев выразил благодарность военнослужащим за их преданность службе и рассказал о своих дальнейших планах.

- Мой успех — это не только моя заслуга, но и результат поддержки близких, команды и нашего народа. Сражения на ринге требуют не только физической силы, но и силы духа. Именно это помогает мне достигать целей и преодолевать трудности. Ваша служба — это тоже большая работа, требующая дисциплины, мужества и верности воинскому долгу Я искренне верю, что такие качества важны и в вашей службе. Желаю вам стойкости, решимости и успехов в вашем благородном деле! - отметил боксер.

После мотивационной встречи Едиль провел небольшой мастер-класс, показав несколько боксерских приемов и техник, которые вызывают уважение даже у профессионалов.

Хотелось бы сказать, что любовь к спорту у Едиля Кожамбердиева проявилась еще в детстве. Он восхищался карьерой таких легенд, как Майк Тайсон и Мохаммед Али, и с ранних лет стремился воплотить свою мечту, развивая себя разносторонне. Начав заниматься кикбоксингом в школьные годы, он уверенно шел к своей цели. Благодаря настойчивости и терпению спортсмен стал участником чемпионатов Азии и мира, где демонстрировал высочайшее мастерство. С 2017 года он перешел в профессиональный бокс, представляя Казахстан на международной арене.

В завершение мероприятия чемпион оставил свои автографы и сделал памятное фото с гвардейцами. Этот день стал незабываемым для многих солдат и доказал, что спорт и армия объединены общей целью-воспитанием сильных духом людей, способных защищать честь и достоинство своей страны. В свою очередь, заместитель командира воинской части 5571 по воспитательной и социально-правовой работе подполковник Улыкбек Караев вручил гостю благодарственное письмо от имени Командующего региональным командованием «Оңтүстік» генерал-майора Талапкера Амриева, выразив признательность за уделенное время и поддержку личного состава.

Стоит сказать, что на сегодняшний день Едиль является чемпионом мира по версии IBA, чемпионом Азии по версии WBA и WBC, интерконтинентальным чемпионом по версии UBO и чемпионом по версии WBC Middle East.

#чемпион #Нацгвардия #боксер

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