Чемпионат Азии по настольному теннису стартовал в Астане

Мужская команда Казахстана на соревнованиях поборется за выход в финальную восьмерку, сообщает Kazpravda.kz
По информации Национального олимпийского комитета, наши спортсмены одержали две победы в подгруппе.
В первой игре казахстанцы сразились с командой КНДР, в составе которой выступал серебряный призер летней Олимпиады в Париже в смешанном разряде Ри Чон Сик.
Два очка добыл Кирилл Герасименко, а решающий матч выиграл Алан Курмангалиев.
Казахстан - КНДР 3:2.
Кирилл Герасименко - Хэм Ю Сон 3:2
Алан Курмангалиев - РИ Чон Сик 2:3
Айдос Кенжигулов - Ким Сон Иль 1:3
Кирилл Герасименко - РИ Чон Сик 3:0
Алан Курмангалиев - Хэм Ю Сон 3:2.
Также Казахстан выиграл у Пакистана со счетом 3:0.
За попадание в финальную восьмерку Казахстан сегодня, 8 октября, встретится с победителем дуэли Таиланд - Саудовская Аравия.
Женщины
Казахстан - КНДР 0:3
Казахстан - Монголия 3:1.
8 октября пройдут матчи за места с 11 по 14.
Казахстан - Узбекистан
Малайзия - Иран.