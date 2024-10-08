Чемпионат Азии по настольному теннису стартовал в Астане

По информации Национального олимпийского комитета, наши спортсмены одержали две победы в подгруппе.

В первой игре казахстанцы сразились с командой КНДР, в составе которой выступал серебряный призер летней Олимпиады в Париже в смешанном разряде Ри Чон Сик.

Два очка добыл Кирилл Герасименко, а решающий матч выиграл Алан Курмангалиев.

Казахстан - КНДР 3:2.

Кирилл Герасименко - Хэм Ю Сон 3:2

Алан Курмангалиев - РИ Чон Сик 2:3

Айдос Кенжигулов - Ким Сон Иль 1:3

Кирилл Герасименко - РИ Чон Сик 3:0

Алан Курмангалиев - Хэм Ю Сон 3:2.

Также Казахстан выиграл у Пакистана со счетом 3:0.

За попадание в финальную восьмерку Казахстан сегодня, 8 октября, встретится с победителем дуэли Таиланд - Саудовская Аравия.

Женщины

Казахстан - КНДР 0:3

Казахстан - Монголия 3:1.

8 октября пройдут матчи за места с 11 по 14.

Казахстан - Узбекистан

Малайзия - Иран.