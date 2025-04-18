В воинской части 6505 Национальной гвардии МВД РК состоялась особенная встреча с чемпионкой Азии, мастером спорта международного класса по боксу Аидой Абикеевой, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Главной целью мероприятия стало мотивирование молодых солдат, популяризация здорового образа жизни и укрепление патриотического духа. Аида Абикеева, ставшая гордостью страны благодаря своим значительным достижениям в спорте, специально приехала в воинскую часть в городе Караганда, чтобы поделиться своей историей и рассказать о пути к успеху.

В своём выступлении Аида особенно подчеркнула важность настойчивости, дисциплины и трудолюбия на пути к победе. По её словам, ключ к успеху в спорте и жизни — это целеустремлённость и упорный труд.

Во время встречи гвардейцы проявили живой интерес, задавали чемпионке множество вопросов. Особое внимание вызвали распорядок дня спортсменки, особенности тренировочного процесса и подготовка к соревнованиям. Чемпионка дала высокую оценку военной службе и боевой подготовке солдат, пожелав им успехов в службе и личной жизни.

В завершение мероприятия от имени командования воинской части Аиде Абикеевой вручили благодарственное письмо и памятные подарки.