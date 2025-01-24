Чемпионы ММА поделились секретами победы с гвардейцами

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В ходе взаимодействия первый в истории Казахстана трехкратный чемпион мира по ММА Жубаныш Багдат и известный спортсмен, которому предложили бой в UFC, Дастан Амангельды, двукратный чемпион мира по смешанным единоборствам (ММА) по версии Gamma Айдын Толепбаев призвали солдат вести здоровый образ жизни и активно заниматься спортом. Они рассказали, что своих достижений в спорте добились благодаря упорному труду и настойчивости, подчеркнув важность дисциплины и терпения на пути к успеху.

Отвечая на вопросы гвардейцев, спортсмены поделились своим опытом и акцентировали внимание на то, что победа зависит не только от физической подготовки, но и от моральной и духовной стойкости.

Отметим, что встреча оказала позитивное влияние на военнослужащих, вдохновив их на новые достижения, а также в популяризации культуры здоровья.

В завершение мероприятия участники сделали памятные фотографии.